Adventure-Fans dürften sich die kommende Woche wahrscheinlich schon rot im Kalender markiert haben. (Bild: Devolver Digital)

Nach 13 Jahren ist es endlich soweit: Entwicklerlegende Ron Gilbert und sein Team bringen ein neues Monkey Island! Doch auch abseits des Adventure-Hits erscheinen in der kommenden Woche einige interessante Spiele, die ihr auf dem Schirm behalten müsst.

Return to Monkey Island | 19. September

PC / Switch

Wer hätte gedacht, dass 2022 noch eine Fortsetzung zu einer der wohl berühmtesten Adventure-Reihen aller Zeiten erscheint? Und dann auch noch aus der Feder des Serienerfinders Ron Gilbert, der somit 30 Jahre nach Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge endlich die Geschichte so zu Ende erzählen kann, wie er es sich einst vorgestellt hat.

Return to Monkey Island ist genau dieses Spiel, welches die späteren Spiele der Reihe weitgehend außer Acht lässt. Stattdessen knüpfen die Entwickler an das Ende des zweiten Spiels an, welches zu seiner Zeit etliche Fragen offen gelassen hat. Spielerisch bleibt sich aber der neuen Serienteil treu und wird ein klassisches Adventure mit jeder Menge Humor.

Return to Monkey Island Official Trailer

Interessant ist dabei die Wahl der Plattformen zum Release. Return to Monkey Island erscheint nämlich erst einmal nur für den PC und die Nintendo Switch. Eine Umsetzung für die anderen Konsolen ist geplant, aber noch ohne Termin.

Soulstice | 20. September

PC / PS5 / Xbox Series X|S

Auch wenn der Name Soulstice es vielleicht vermuten lässt, handelt es sich bei dem kommenden Actionspiel nicht um ein weiteres Spiel im Stile der Souls-Spiele von From Software. Stattdessen erinnert das Kampfsystem von Soulstice eher an Devil May Cry und Konsorten, sprich sehr action- und kombolastig. Dabei kommt auch eine Besonderheit zu tragen, denn im Kern spielt ihr zwei Charaktere gleichzeitig.

Der Grund dafür ist, dass ihr als Spieler einen Chimera übernehmt, also einen Hybridkrieger. Dieser entsteht aus der Verbindung zweier Seelen und hat das Ziel, die Menschheit vor zahllosen Feinden zu beschützen. Insbesondere vor den sogenannten Wraiths, die von der anderen Seite des Schleiers in die Welt der Menschen eindringen.

Der Release von Soulstice findet derweil nur auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X|S statt. Eine Umsetzung für die alten Konsolen ist bisher nicht angekündigt.

The DioField Chronicle | 22. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

In The DioField Chronicle herrscht seit Jahren ein Krieg zwischen dem Imperium und der Allianz. Inmitten dieses Krieges erhebt sich eine Gruppe von Elitesöldnern und schließt sich zu den sogenannten Blaufüchsen zusammen. Und hier kommt ihr ins Spiel, denn es ist eure Aufgabe, die Blaufüchse in den strategischen Schlachten zum Sieg zu führen.

Anders als etwa in Fire Emblem finden die Gefechte hier jedoch in Echtzeit statt. Dennoch spielen natürlich Fähigkeiten, die eigene Ausrüstung und die Klassen der jeweiligen Charaktere eine wichtige Rolle.

Wie für Square Enix in der aktuellen Zeit üblich, findet der Release von The DioField Chronicle auf allen gängigen Plattformen statt.

Session: Skate Sim | 22. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

Während das neue Skate von Electronic Arts noch auf sich warten lässt, gibt es für Skateboard-Fans bald anderweitig Nachschub. Mit Session: Skate Sim erscheint nach rund drei Jahren im Early Access ein Spiel, bei dem vor allem die Steuerung einzigartig ist. Mit den beiden Analog-Sticks eures Controllers steuert ihr nämlich die Füße eures Skaters und müsst lernen, wie ihr entsprechend das Gewicht verlagert und Tricks absolviert.

Laut den Entwicklern soll sich Session: Skate Sim dadurch sehr immersiv und realistisch anfühlen. Allerdings benötigt es ein wenig Einarbeitungszeit bis ihr den Dreh raus habt und einen ersten Kickflip landen könnt.

Beim Release geht das Team derweil keine Risiken ein. Session: Skate Sim erscheint neben dem PC für alle aktuellen Konsolen inklusive der Nintendo Switch.

Slime Rancher 2 | 22. September

PC / Xbox Series X|S

Mit Slime Rancher 2 erscheint in diesen Tagen ein Spiel, bei dem es sich um eine richtig klassische Fortsetzung handelt. Wie bereits im Vorgänger schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle von Beatrix LeBeau und erforscht eine neue Umgebung. Dort angekommen, geht es dem Namen gerecht erneut um das Fangen von verschiedenen Schleimen.

In Slime Rancher 2 gibt es neben bekannten Typen auch neue Schleime, die ihr fangen und für euch nutzen könnt. Schließlich müsst ihr ein Gewächshaus aufbauen, eure eigene Ausrüstung verbessern und viele Newbucks verdienen.

Jetzt am 22. September findet der Release von Slime Rancher 2 erst einmal nur auf dem PC und der Xbox Series X|S statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 und Nintendo Switch ist bisher nicht angekündigt.

Vom Skateboard über ein Piratenabenteuer bis hin zum Fangen von Schleimen auf unbekannten Planeten: In der nächsten Woche sind die Releases in Sachen Szenario und Gameplay sehr abwechslungsreich. Aber welches davon schafft es in eure Bibliothek?