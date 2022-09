Need for Speed Payback scheint ein kleines Revival auf der Xbox zu haben. (Bild: spieletipps / EA)

5 Jahre sind schon seit dem Release von Need for Speed Payback vergangen – und trotzdem ist das betagte Autorennspiel von EA nun wieder ein Xbox-Bestseller. Was ist da los? Das große Interesse am Spiel dürfte vor allem einer gerade laufenden Rabattaktion geschuldet sein. Denn im Moment kostet Need for Speed Payback statt 39,99 Euro nur noch 3,99 Euro.

NFS Payback ist wieder in den Xbox-Charts

Die Xbox-Spieler scheinen gerade im Retro-Fieber zu sein – das legt zumindest ein Blick auf die aktuellen Bestseller im Microsoft Store nahe. Dead Island, Assassin’s Creed 2 und nun auch noch die Deluxe-Version von Need for Speed Payback, die bereits 2017 erschienen ist.

Letztere kann sich gerade besonders weit vorne platzieren – und zwar auf dem zweiten Platz. Lediglich die Premium-Edition von GTA 5 ist noch gefragter, kurz dahinter auf Platz 3 findet sich mit Red Dead Redemption 2 ein weiteres Rockstar-Spiel wieder (Quelle: Microsoft Store).

Bock auf einen kleinen Nostalgie-Trip? Dann werft doch einfach einen Blick in den offiziellen Release-Trailer von Need for Speed Payback:

Warum ist das alte Need for Speed gerade wieder so gefragt?

Das dürfte vor allem an der aktuellen Rabattaktion im Xbox Store liegen. Normalerweise werden beim Kauf von Need for Speed Payback in der Deluxe-Version stolze 39,99 Euro fällig. Doch wer jetzt zuschlägt, kann 90 Prozent sparen und sich den Racer für gerade einmal 3,99 Euro schnappen.

Und genau das scheinen viele Xbox-Fans zu machen – zumal es sich bei Need for Speed Payback um ein durchaus solides Autorennspiel handelt (spieletipps-Wertung: 80 Prozent).

Die Deluxe-Version enthält neben dem Hauptspiel noch ein Story-Missions-Paket, ein paar digitale Goodies, mit denen ihr eure Autos im Spiel individualisieren könnt sowie 5 zusätzliche Fahrzeuge.