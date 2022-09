Nach dem Stray-Hype: Das sind die 7 besten Videospiel-Katzen

Der süße Kater aus Stray hat Gamer-Herzen im Sturm erobert. (Bild: Annapurna Interactive)

Stray dürfte ohne Frage einer der beliebtesten Titel in diesem Jahr sein! Verantwortlich ist dafür vor allem der flauschige Protagonist. Aber schon in der Vergangenheit gab es coole Katzen in Videospielen. In dieser Bilderstrecke stellen wir sie euch vor!

Genau das Richtige für Katzenliebhaber

Sieben Leben, sieben Katzen. Die kleinen Vierbeiner werfen gerne Gegenstände vom Tisch, quetschen sich in viel zu kleine Kisten und sind einfach verschmust.

Und weil die Vierbeiner auch in Videospielen unser Herz erobern, soll es in der folgenden Bilderstrecke um die sieben coolsten Katzen in Games gehen. Von sprechenden Stubentigern bis hin zu Götter-Katzen – in dieser Liste ist alles dabei.

Damit ist die Katze aus dem Sack. Welche Videospiel-Katze euch wohl als Nächstes bezaubern wird?