Grandioser Steam-Start: PC-Spieler feiern neuen Ausnahme-Shooter

In Metal: Hellsinger trifft Doom auf Rhythmus – und das gefällt den Steam-Spielern. (Bildquelle: Funcom)

Metal, Rhythmus und Ballern? Diese explosive Mischung kommt gerade total gut bei den PC-Spielern auf Steam an. Das brandneue Metal: Hellsinger katapultiert sich mit seiner besonderen Shooter-Mechanik nicht nur sofort auf einen Spitzenplatz der Charts, sondern heimst auch Traumwertungen ein. Was der Shooter so drauf hat, erklären wir euch im Folgenden.

Auf Steam ist die Hölle los

Im brandneuen Shooter Metal: Hellsinger bewegt ihr euch im Singleplayer durch die Acht Höllen und müsst mit jeder Menge Dämonen fertig werden. Mit fetten Waffen und knallharter Metal-Musik ballert ihr euch in Egoperspektive durch die Massen.

Was unterscheidet Metal: Hellsinger von anderen Shootern?

Wenn ihr Metal: Hellsinger oberflächlich betrachtet, kommt es euch vielleicht so vor, als hättet ihr euch in einem Teil von Doom verlaufen. Doch der besondere Kniff des Shooters ist eine Rhythmus-Mechanik.

Anstatt euch nur von den Metal-Beats mitreißen zu lassen, solltet ihr eure Gegner besser im Rhythmus der Hintergrundmusik vernichten. Denn: Umso besser ihr im Takt schießt, desto besser wird euer Spielerlebnis. Die Musik wird dadurch immer intensiver und eure Angriffe stärker.

Ihr wollt sehen, wie fetzig Metal: Hellsinger ist? Dann schaut euch den Launch-Trailer an:

Metal: Hellsinger – Launch-Trailer

Das Konzept haut gerade auch die PC-Spieler auf Steam um. Denn schon kurz nach Release am 15. September sitzt der besondere Shooter auf dem zweiten Platz der Steam Charts (Quelle: Steam).

Und nicht nur das: Die Spieler verpassen Metal: Hellsinger auch gleich die Höchstwertung „Äußerst Positiv“.

Auch wir haben den Shooter auf Herz und Nieren getestet. Wenn ihr unsere ausführliche Beurteilung zu Metal: Hellsinger lesen wollt, könnt ihr unseren Test auschecken:

Das solltet ihr noch zu Metal: Hellsinger wissen

Das Metal im Namen ist Programm. Alle Songs wurden eigens für das Spiel komponiert. Bei der Auswahl der Künstler hat sich Entwickler The Outsiders nicht lumpen lassen und namhafte Sänger und Sängerinnen vors Mikrofon gezerrt. Unter anderem Serji Tankian von System of a Down, Alissa White-Gluz von Arch Enemy und Matt Heafy von Trivium.

Und die Metal-Fans bedanken sich dafür in den Steam-Rezensionen zu Hauf und sprechen von einer genialen Symbiose von Musik und Videogame. Ihr wollt euch selbst überzeugen? Auf Steam findet ihr eine Demo, in die ihr reinzocken könnt:

Metal: Hellsinger auf Steam

Auf welchen Plattformen findet ihr den Shooter?

Neben dem PC dürfen auch Spieler auf der PlayStation 5 und der Xbox Series in den Genuss des Metal-Spektakels kommen.

Gut zu wissen: Besitzer des Xbox Game Pass können Metal: Hellsinger im Abonnement ohne Zusatzkosten genießen.

