Wenn ihr noch kein Abo für Disney+ abgeschlossen habt, könnt ihr den Streaming-Dienst jetzt 1 Monat lang für 1,99 Euro testen und so zum Beispiel Thor Love and Thunder schauen. Allerdings gilt das Angebot nur noch wenige Tage.

Disney+ einen Monat lang für nur 2 Euro testen

Ihr möchtet euch schon lange mal Disney+ anschaffen, zumindest probeweise, wartet aber nur auf ein gutes Angebot? Dann habt ihr jetzt die Chance, den Streaminganbieter einen Monat lang für nur 1,99 Euro zu testen. So günstig gab es das Abo schon lange nicht mehr. Der Anlass ist der dritte Geburtstag von Disney+ und Disney selbst lässt euch aus diesem Anlass quasi an den Feierlichkeiten teilnehmen. Bei Interesse solltet ihr allerdings nicht allzu lange warten, denn das Angebot gilt nur bis zum 19. September.

Übrigens: Bei Nichtgefallen könnt ihr auch bereits im ersten Monat kündigen, weil ihr euch keine Mindestvertragslaufzeit ans Bein bindet.

Disney+: Abo im Angebot – Streaming mit Disney-Plus-App für PS5 und Xbox

Konsolen sind schon lange nicht mehr nur fürs Spielen geeignet, sondern zunehmend auch als Media-Center im Einsatz. Wenn ihr also gerade eine „Jedi: Fallen Order“-Session hinter euch habt, sollt ihr direkt in die Geschichte des Mandalorianers auf Disney+ einsteigen können. Zum Glück wird das kein Problem sein – eine Disney-Plus-App für PS5 und Xbox Series X ist verfügbar und kann über den Microsoft-Store oder PlayStation Store kostenlos heruntergeladen werden. Natürlich lässt sich das komplette Sortiment von Disney, Pixar, Marvel und Co. auch über einen Browser, auf dem Smartphone oder verschiedenen Set-Top-Boxen verwenden.

