Einzigartiger Rekord: Streamer meistert extrem schwere Nintendo-Challenge

Super Mario 64 ist ein absoluter Klassiker des N64. (Bild: Nintendo)

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele N64-Spiele es gibt und wie lange es dauern würde, sie alle durchzuspielen? Der kanadische Streamer Samuel „Acegamersam“ Girard hat es für euch herausgefunden und sie im Livestream alle gespielt.

Streamer spielt alle N64-Spiele

Allein jedes Spiel für das N64 zu besitzen ist eine beeindruckende Errungenschaft. „Jedes“ heißt im Fall von Samuel „Acegamersam“ Girard alle 296 in Nordamerika erschienen Spiele, Nintendo selbst gibt eine Anzahl von 388 weltweit offiziell veröffentlichten Spielen an. (Quelle: Nintendo via WaybackMashine). In über fünf Jahren spielte er alle Spiel live auf seinem Twitch-Kanal durch.

Girard ist eín Sammler von Retro-Games. Seine Leidenschaft startete vor etwa zwölf Jahren, erzählte er in einem Interview mit Radio Canada. Er sammelt hauptsächlich Spiele von Nintendo-Konsolen, also NES, SNES und N64. Aber auch Segas alte Konsolen, wie Dreamcast oder Genesis haben es ihm angetan. (Quelle: Radio Canada).

Der N64-KLassiker GoldenEye 007 erscheint bald auch für die Switch und die Xbox:

Die guten und die schlechten Spiele

Am Anfang der Challenge hatte Girard drei Leute, die seine Spiele auswählten. Da diese ihm aber nur die Klassiker gaben und die schlechten Spiele nach hinten schoben, durfte, auch dank durch die Challenge steigenden Zuschauerzahlen, seine Community die Reihenfolge der Spiele bestimmen. Über einen Discord-Server wurden Regeln bestimmt, ab wann ein Spiel als beendet gilt. Den finalen Boss als Ende zu sehen, hat gerade bei Sportspielen einfach nicht funktioniert.

Seine gesamte für die Challenge verwendete Spielzeit beträgt übrigens 3.388 Stunden, als etwas mehr 141 Tage. (Quelle: Samuel Girard). Im Interview mit Radio Canada verrät Girard, dass ihn besonders Micro Machines 64 Turbo gequält hat – und das für insgesamt 45 Stunden. Mit Aidyn Chronicles hatte er auch nicht sonderlich viel Spaß und das für über 83 Stunden.

Zu seinen Highlights gehörten Banjo Kazooie, Perfect Dark und Diddy Kong Racing. Die Challenge beendete Girard allerdings mit seinem Lieblingsspiel: Super Mario 64. Für ihn schloss sich so der Kreis, weil dieses Spiel ihn in seiner Kindheit begleitet hat und es das allererste Spiel war, das er je auf dem N64 gespielt hat.