Diablo 2 ist ein Paradox. Zum einen motiviert es seine Fans schon seit über 20 Jahren, zum anderen hat es streng genommen gar kein echtes Endgame. Dank Patch 2.5 wird nun genau diese Spielphase das neue Highlight von Diablo 2: Resurrected. Grund dafür sind die neuen Terrorzonen und die Möglichkeit, sämtliche Immunitäten zu brechen.

Neue Terrorzonen als ultimative Diablo-Herausforderung

Am 6. Oktober startet die zweite Season von Diablo 2: Ressurected, die alle Neuerungen des Patches 2.5 enthalten wird. Die wichtigste Änderung sind die neuen Terrorzonen, in denen euch Monster der Stufe 99 begegnen können. Zuvor lag das Maximum der Gegnerlevel bei 87, was den Grind bis zur Charakterstufe 99 nahezu unmöglich machte.

Je weiter euer eigenes Level in Diablo 2 von dem Level der Gegner entfernt ist, desto weniger Erfahrungspunkte spendieren diese. Auf Stufe 98 angekommen erhaltet ihr beispielsweise nur noch 0,59 Prozent EXP, weshalb der Grind bis zum Maximallevel 99 selbst für Vollzeitstreamer die absolute Ausnahme blieb.

Die Terrorzonen mit ihren hochstufigen Gegner machen diesen Grind endlich für alle Spieler erschwinglich, wenn auch nicht trivial. Schließlich müsst ihr euch in diesen Zonen mit besonders mächtigen Gegnern anlegen, ein voll ausgestatteter Endgame-Charakter ist also Pflicht. Dafür locken die Terrorzonen abseits der Erfahrungspunkte auch noch mit weiteren Belohnungen (Quelle: Blizzard).

Neue Charms entfernen Immunitäten

In den Terrorzonen könnt ihr außerdem die neuen Sundered Charms finden (grob übersetzt: Trennungszauber). Diese entfernen die jeweilige Immunität eurer Gegner, solange ihr sie in eurem Inventar tragt. Diese Charms wirken auf den ersten Blick unscheinbar, sind in Wahrheit aber ein absoluter Paradigmenwechsel für das Endgame von Diablo 2.

Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Hölle haben praktisch alle Gegner ein oder zwei Immunitäten und können beispielsweise durch Kälte- oder Feuerschaden nicht besiegt werden. Das hat enorme Auswirkungen auf die Vielfalt der spielbaren Builds, denn wer etwa eine Feuerzauberin spielen will, kann nur in den wenigen Gebieten farmen, in denen keine feuerimmunen Gegner anzutreffen sind.

Zwar gab es bisher schon einige Umwege, um bestimmte Immunitäten wie etwa Blitz- oder physischen Schaden zu brechen, dafür waren aber spezialisierte Charaktere sowie extrem seltene und teure Ausrüstung nötig. Aus diesem Grund dominieren seit 20 Jahren die immer gleichen Charaktere das Spiel, etwa die Blitzzauberin, Javazon oder der Hammerdin, da diese am einfachsten bestimmte Immunitäten umgehen können.

Die Sundered Charms lassen endlich gleiches Recht für alle gelten und ermöglichen es euren Charakteren, im gesamten Spiel zu farmen. Dadurch steht unzähligen Builds, die bisher in der zweiten Reihe standen, endlich Tür und Tor offen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass sich die Tauschwerte bestimmter Items aufgrund der enormen Änderung stark verändern wird. Diablo-Fans steht mit Patch 2.5 also eine der spannendsten Epochen in der Geschichte des Spiels bevor.

Nur einen Haken haben die Charms: Brecht ihr einen der Widerstände, sinkt auch euer eigener Widerstand gegen das Element. Tragt ihr etwa den Charm The Cold Rupture im Inventar, trefft ihr zwar keine kälteimmunen Monster mehr, euer eigener Kältewiderstand sinkt aber um ganze 75 Prozent. Ein cleverer Balance-Akt, damit Spieler nicht die Charms aller Elementtypen in ihrem Inventar anhäufen, sondern sich weiterhin auf eine Schadensart spezialisieren.

Community ist begeistert

Eine Möglichkeit, die Immunitäten der Gegner zu umgehen, wünschten sich die meisten Fans schon lange. Über das wie herrschte jedoch lange Uneinigkeit. Pauschal auf Immunitäten zu verzichten, stieß vielen Fans etwa sauer auf, da gerade die Immunitäten die einzelnen Klassen und Builds einzigartig gemacht haben.

Die Sundered Charms scheinen jedoch den richtigen Nerv getroffen zu haben, wie eine Umfrage auf Reddit ergab. 70 Prozent sprachen sich dort für die neuen Items aus.

Ausprobieren könnt ihr die neuen Terrorzonen sowie die Sundered Charms bereits jetzt schon, denn noch bis zum 19. September ist Patch 2.5 auf dem offiziellen Test-Server von Diablo 2: Resurrected spielbar. Danach fällt der Startschuss am 6. Oktober mit dem Beginn der zweiten Season von Diablo 2: Resurrected.