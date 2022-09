Neue Gratis-Spiele: Epic Games verschenkt diese Woche Survival-Hit

In dieser Woche gibt es bei Epic unter anderem ARK: Survival Evolved gratis. (Bildquelle: Studio Wildcard / choness, Getty Images)

Auch in dieser Woche gibt es im Epic Games Store wieder einige Gratis-Games abzustauben. Momentan könnt ihr euch noch zwei originelle Indie-Abenteuer schnappen und ab Donnerstag bietet euch die Plattform ein beliebtes Survival-Spiel für lau an.

Die aktuellen Gratis-Inhalte bei Epic Games

Diese Woche könnt ihr euch im Epic Games Store die folgenden zwei Abenteuer gratis sichern und euch damit auf spannende Reisen durch faszinierende Welten begeben:

In The Captain schlüpft ihr in die Rolle eines Wissenschaftsoffiziers der Spacefleet und müsst so schnell wie möglich ans andere Ende der Galaxie reisen, um die Erde vor einer nahenden Bedrohung zu warnen. Auf eurer Reise müsst ihr euch allerlei Gefahren stellen und schwere Entscheidungen treffen, die den Fortbestand anderer Zivilisationen beeinflussen können.

Das alles findet in zeitloser 2D-Pixeloptik statt. Ihr wollt erstes Gameplay sehen? Dann werft einen Blick in den Trailer:

The Captain – offizieller Trailer

Als mythischer Fuchs durchstreift ihr in Spirit of the North die weitläufige und wunderschöne Spielwelt aus der Third-Person-Perspektive. Auf eurer Reise müsst ihr diverse Rätsel lösen, um euch nach und nach die Story des Spiels zu erschließen.

Spirit of the North | Malerisches Abenteuer mit einem Fuchs

Die beiden Gratis-Inhalte stehen allen Epic-Games-Nutzern bis zum 22. September zur Verfügung. Danach wechselt das Angebot wieder.

Das gibt es als Nächstes kostenlos bei Epic

Und was gibt es danach abzustauben? Epic hat bereits verraten, worauf sich alle Spieler freuen können. Ab dem 22. September 2022 um 17 Uhr gibt es die folgenden zwei Games gratis:

In ARK: Survival Evolved strandet ihr auf einer mysteriösen Insel, die von Urzeit-Kreaturen bevölkert ist. Ihr müsst aus begrenzten Ressourcen das Optimum herausholen, um zu überleben. Ihr könnt die Insel erforschen, euch einen eigenen Unterschlupf bauen, die wilden Bestien zähmen oder töten und mit anderen Spielern zusammenarbeiten oder gegeneinander antreten.

ARK: Survival Evolved – offizieller Launch-Trailer

Mit Gloomhaven wartet ein starker Mix aus Dungeon Crawler und taktischem RPG auf euch. Die Adaption des beliebten Brettspiels nimmt euch in eine Fantasy-Welt voller gefährlicher Kreaturen mit, in der ihr eine Gruppe von Söldnern anführen und folgenschwere Entscheidungen treffen müsst.

Gloomhaven: Cinematic Launch Trailer

Diese beiden Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 22. September 2022 gratis sichern.