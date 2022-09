CoD MW2: Simpler Trick schaltet MP5 in der Beta frei

Die MP5 gibt es in der Beta von CoD MW2 aktuell nur mit einem kleinen Trick. (Bild: Activision)

Seit einigen Tagen läuft bereits die Beta zum Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2. Das Arsenal ist für den Testlauf sehr limitiert, doch mit einem einfachen Trick könnt ihr dieses erweitern und das nicht nur um irgendeine Waffe. Die aus der Reihe bekannte und beliebte MP5 lässt sich trotz Sperrung auch für die Beta freischalten.

CoD MW2: MP5 in der Beta freischalten

PlayStation-Spieler dürfen bereits seit dem 16. September 2022 den Multiplayer des neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 testen. Wie in einer Beta üblich ist die Waffenauswahl begrenzt, doch mit einem Trick kommt ihr an eine weitere Maschinenpistole. Die Lachmann MP, so der Name der MP5 aktuell im Spiel, ist auf normalem Weg zurzeit nicht zugänglich. Die Sperre lässt sich aber umgehen.

Wählt den Menüpunkt „Waffen“ aus

Nehmt eine Klasse ohne „Overkill“

Eure Primär-Waffe muss die Schrittflinte Expedite 12 sein

Wählt dann ein Extra-Paket mit „Overkill“ als Basis-Extra oder erstellt es selbst

Eure Zweitwaffe ist jetzt automatisch das Sturmgewehr Lachmann-556

Spielt ein paar Matches mit der Lachmann-556

Ab Level 12 der Waffe könnt ihr als Receiver die Lachmann-MP auswählen

Nun könnt ihr die MP5 (Lachmann-MP) leveln und mit Aufsätzen ausrüsten

Das Ganze könnt ihr auch auch noch mal beim CoD-Experten und YouTuber TheXclusiveAce anschauen:

Mit diesem Trick bekommt ihr die MP5 über die Lachmann-Waffenplattform. Der Bug scheint übrigens nicht dieser Weg der Freischaltung zu sein, sondern dass eben nur dieser Weg existiert. In einem Tweet zu Beginn der Beta teilte Entwickler Infinity Ward eine Liste mit allen Waffen der Beta. Die Lachmann-MP (im englischen Lachmann Sub) steht auf dieser Liste. (Quelle: Infinity Ward via Twitter)

Weitere Beta-Termine

Die Open Beta für PS5 und PS4 geht noch bis 20. September 2022. PlayStation-Spieler dürfen ab dem 22. September 2022 an einer zweiten Open Beta teilnehmen. PC- und Xbox-Spieler mit Early-Access-Zugang dürfen ebenfalls am 22. September 2022 starten. Die Open Beta beider Plattformen startet am 24. September 2022. Das Ende der Beta-Phase auf allen Plattformen ist der 26. September 2022. Die Uhrzeit für den Start und das Ende ist immer 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Mit einigen Änderungen sind die Fans bisher nicht einverstanden: