Aufruhr um GTA 6: Deswegen ist der Mega-Leak schlecht für euch

Die GTA-6-Leaks offenbaren auch ein Bonnie und Clyde ähnliches Duo.

Ein gewaltiger Hack bei Rockstar Games hat ein Fiasko ausgelöst: Material von GTA 6 ist geleakt. Jetzt wird das Internet mit über 90 Videos geflutet und Fans können einen verfrühten Blick auf den heiß erwarteten Nachfolger von GTA 5 werfen. Doch warum die Freude nur von kurzer Dauer sein wird und welche Konsequenzen dieser riesige Leak hat, erklären wir euch jetzt genauer.

Ein dunkler Tag für Rockstar Games

Mittlerweile müsste es bei jedem Menschen angekommen sein, der sich für Videospiele interessiert: Teile von GTA 6 sind geleakt. Für alle, die es nicht wissen, haben wir eine kurze Zusammenfassung parat.

Was ist passiert? Der User Teapotuberhacker hat am 18. September auf GTAForums ganze 90 Clips und Material vom noch unveröffentlichten GTA 6 gepostet. Daraufhin verbreiteten sich die Videos in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer und wurden tausendfach geteilt (Quelle: GTAForums).

Das Material zeigt frühe Entwicklungsstadien des Open-World-Games – darunter Animationen, Gameplay-Mechaniken, das neue Protagonisten-Gespann, bestehend aus Jason und Lucia, Vice City als Schauplatz und vieles mehr.

Nachdem die Echtheit des Materials zunächst bezweifelt wurde, ist mittlerweile klar: es handelt sich um authentische Ausschnitte. Dies bestätigt auch Investigativ-Reporter Jason Schreier, der in einem Bloomberg-Report im Juli bereits über verschiedene Details sprach:

"Nicht das es da noch Zweifel gäbe, aber ich kann durch Rockstar-Quellen bestätigen, dass der massive Leak zu GTA 6 dieses Wochenende tatsächlich echt ist. Das Material ist ein Frühes und natürlich unfertig. Das ist einer der größten Leaks der Videospielgeschichte und ein Albtraum für Rockstar Games."

Zudem hat Take 2 Interactive damit begonnen, entsprechenden Content von YouTube runterzunehmen (Quelle: Twitter).

Warum ist der Leak schlecht für GTA-6-Fans?

Es ist kaum verwunderlich, dass das Internet bei den geleakten Videos zu GTA 6 total aus dem Häuschen ist. Seit Jahren warten die Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger von GTA 5 und haben jetzt endlich einen Einblick.

Einen völlig falschen Einblick. Denn das gezeigte Material umfasst Pre-Alpha-Footage, welches meilenweit von einem fertigen Spiel entfernt ist. Verderbt euch also nicht die Freude auf GTA 6 und seid euch sicher, dass das Endprodukt völlig andere Maßstäbe haben wird.

Ein Vergleich von RDR2 zeigt das sehr gut:

"Für alle die sagen, dass die Grafik des aktuellen GTA 6 hässlich ist ... nur eine Erinnerung, dass das eine frühe Version von Red Dead Redemption 2 (auf der linken Seite) ist."

Während die Reaktionen der meisten Spieler mit Wut, Freude oder Spott zusammengefasst werden können, bedeutet der Mega-Leak wirklich schlechte Nachrichten für die Spieler.

Denn neben den Videos zum Gameplay hat der Hacker auch Zugang zum Source Code, zu Assets und zu einem Testing-Build von GTA 6 erhalten. Da könnte es für Rockstar Games wirklich brenzlig werden.

Wenn der jetzt zugängliche Source Code unverändert im Endprodukt enthalten ist, haben Spieler mit genug Kenntnissen viele Möglichkeiten, das Spiel zu manipulieren.

Um das zu verhindern, steht jetzt viel Arbeit für das Entwickler-Team von Rockstar an. Das wird höchstwahrscheinlich zu einer Verschiebung von GTA 6 führen. Und damit zu einer längeren Wartezeit für Fans. Der Vorfall und die Folgen werden sich sicherlich auch negativ auf die Moral der Mitarbeitenden auswirken, was der Qualität des Spiels und dem Tempo der Entwicklung ebenfalls schadet.

Und alle Konsequenzen sind nicht einmal genau abzuschätzen. Denn der Ausgang dieses ganzen Leaks ist auch noch nicht klar. Könnten noch extreme Spoiler folgen?

Laut einem Update des Hackers sollen ihn mittlerweile über 3.000 Nachrichten via Telegram erreicht haben. Er fordert Mitarbeiter von Take 2 und Rockstar auf, ihn über E-Mail oder Telegram-Direktnachricht anzuschreiben. Er will versuchen, einen Deal auszumachen (Quelle: Twitter).

Welche Art Deal er aushandeln will, ist nicht klar. Hoffentlich ist der Hacker gewappnet für Rockstars eiserne Rechtsabteilung.

Weitere Skandale der Videospielgeschichte gefällig?

Bei Rockstar Games herrscht gerade wohl Alarmstufe Rot und alle Kräfte setzen zunächst auf Schadensbegrenzung. In einem ersten Statement beschreibt der Publisher die Lage aus seiner Sicht:

Rockstar erwartet zurzeit keine Einschränkungen ihrer Live-Game-Services und auch keine Langzeiteffekte auf aktuelle Projekte. Auch am Entwicklungsplan von GTA 6 wird festgehalten. Ob sich das am Ende bewahrheitet, oder ob die PR-Abteilung von Rockstar Games die Wogen glätten möchte, wird die Zukunft zeigen.

Während wir auf weitere Entwicklungen warten, zählt dieser Mega-Hack jetzt schon zu den brisantesten und wohl sogar größten der Videospielgeschichte.

Meinung von Mandy Strebe