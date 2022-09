Netflix-Anime beschert Cyberpunk 2077 ein Steam-Comeback

Der Anime Cyberpunk: Edgerunners erobert die Herzen im Sturm. (Bild: CD Projekt Red & Netflix)

Die aktiven Spielerzahlen von Cyberpunk 2077 erleben derzeit einen zweiten Frühling! Verantwortlich ist dafür der Netflix-Anime Cyberpunk: Edgerunners, der seit einigen Tagen auf dem Streaminganbieter abrufbar ist und im Netz frenetisch gefeiert wird.

Das meistgespielte Singleplayer-Spiel auf Steam

Der Erfolg von Cyberpunk 2077 ist ein ständiges Auf und Ab. Aktuell gehen die aktiven Spielerzahlen aber steil nach oben. So spielen im Schnitt mehr als 85.000 Menschen das dystopische Sci-Fi-RPG von Entwickler CD Projekt Red. Zum Vergleich: In den Vormonaten bewegten sich die aktiven Spielerzahlen bei rund 20.000 Usern. Was ist passiert?

Am 13. September 2022 ist auf Netflix der Anime Cyberpunk: Edgerunners erschienen, der im selben Universum spielt und zahlreiche Elemente aus dem Videospiel enthält. Darunter bekannte Namen, Orte und Figuren.

Und während Cyberpunk 2077 zum Release für reichlich Unmut sorgte, begeistert die Serie Gamer und Anime-Fans gleichermaßen. So war Edgerunners mehrfach in den Twitter-Trends und hält auf etablierten Plattformen wie MyAnimeList einen beeindruckenden Score von 8,71 – was die Serie direkt in die Top 50 der besten Anime aller Zeiten katapultiert hat.

Cyberpunk: Edgerunners | Offizieller Teaser-Trailer

Die Fans lieben Cyberpunk: Edgerunners

Aber auch auf Webseiten wie IMDb hagelt es Lob und positive Wertungen für Cyberpunk: Edgerunners. Auf Twitter sprechen manche User sogar vom besten Anime des Jahres. Und diese Euphorie hat wohl viele Fans dazu bewegt, dem Spiel eine zweite Chance zu geben.

Kein Wunder, denn immerhin haben die Macher penibel darauf geachtet der Vorlage gerecht zu werden. Das zeigt sich unter anderem daran, dass ihr die Orte aus Edgerunners im Game tatsächlich besuchen könnt. Oder ihr rächt euch alternativ an Figuren wie Adam Smasher, der im Anime eine wichtige Rolle spielt.

Parallel zum Anime ist übrigens auch Update 1.6 veröffentlicht wurden. Das Update enthält neue Kleidung, Waffen und Aufträge, die wiederum vom Anime inspiriert sind.