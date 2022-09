spieletipp: Farming-Sim wie Stardew Valley, aber mit Magie und Hexen

Am Tag den Garten pflegen oder mit einem Dorfbewohner flirten – und in der Nacht magische Tränke brauen: Wylde Flowers ist einen entspannten Blick wert. (Bildquelle: Studio Drydock Pty Ltd)

Das Grundkonzept ist nicht neu: Ihr zieht in ein Dorf und müsst euch um eine Farm kümmern, die eurer Großmutter gehört. Das Besondere an Wylde Flowers ist jedoch, dass ihr des Nachts nicht sofort schlaft, sondern einem Hexenzirkel beitretet. Zaubertränke brauen, Farming und nette Romanzen in einem? Check.

Wylde Flowers lässt euch das Leben einer entspannten Hexe führen

Herbst und Winter laden dazu ein, sich in eine Wolldecke zu kuscheln, einen Tee zu genießen und eine entspannte Farming-Simulation auf der Switch zu spielen. Und was könnte herbstlicher sein als Hexen? Wylde Flowers wirbt mit altbekannten Farming-Mechaniken, einer spannenden Geschichte und voll vertonten Dorfbewohnern.

Der Clou ist jedoch, dass ihr nachts eurer inneren Hexe frönt: Ihr braut Tränke, reitet auf einem Besen, wirkt Zauber und könnt euch sogar in eine Katze verwandeln.

Schaut in den magischen Trailer zu Wylde Flowers:

Wylde Flowers: Nintendo Switch Trailer

Darum geht es in Wylde Flowers: Ihr spielt Tara, die nach Fairhaven zieht, um ihrer Großmutter auf der Farm zu helfen. In Fairhaven gibt es 30 diverse Charaktere, wobei jeder einzelne komplett vertont ist und eine spannende Hintergrundgeschichte erzählt. Romantik ist auch Teil des Spiels, denn ihr könnt sieben Charaktere näher kennenlernen und Beziehungen mit ihnen beginnen.

Neben den typischen Farming-Aufgaben wie Sammeln oder Pflanzen anbauen und pflegen, werdet ihr nachts euer magisches Handwerk ausüben. Nach und nach lernt ihr mehr über die Geschichte von Fairhaven und findet sehr wahrscheinlich euren Platz zwischen den Dorfbewohnern.

Wylde Flowers bietet 35 bis 60 Spielstunden sowie entspanntes Gameplay, das euch nicht allzu sehr herausfordern wird. Für einen Vorgeschmack könnt ihr außerdem jetzt sofort die Demo von Wylde Flowers auf Steam spielen. Und wenn ihr damit fertig seid, ist das Spiel wahrscheinlich schon erschienen: Der Release ist nämlich bereits für den 21. September 2022 auf dem PC und auf der Nintendo Switch geplant.

Vielleicht ein kleines Manko: Wylde Flowers wird Gameplay-technisch wahrscheinlich nicht allzu komplex werden, zumindest zeigt das bereits die Demo. Auch werdet ihr euren Charakter nicht kreieren können, denn die Protagonistin ist Tara und die werdet ihr auch spielen. Falls ihr damit keine Probleme habt, erwartet euch mit Wylde Flowers sehr wahrscheinlich eine liebevoll gestaltete Farming-Sim mit magischem Touch.