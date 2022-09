Steam-Topseller: So nostalgisch wurde es auf Platz 1 selten

Return to Monkey Island setzt sich an die Spitze der Steamcharts. (Bild: Devolver Digital // Valve)

Der erste Teil der Monkey-Island-Reihe wird im Oktober schon 32 Jahre alt und auch der fünfte Teil erschien bereits 2009. Mit Return to Monkey Island gibt es nun einen sechsten Teil und es scheint, Fans von Point-and-Click-Abenteuern haben nur darauf gewartet.

Return to Monkey Island erobert Steamcharts

Nostalgie ist stets ein zweischneidiges Schwert. Remakes oder Fortsetzungen alter Spiele können uns entweder in glücklichen Erinnerungen schwelgen lassen oder die Erkenntnis liefern, dass es häufig gute Gründe gibt, warum sich Spiele verändert und weiterentwickelt haben. Return to Monkey Island gelingt gerade Ersteres, denn das Spiel erfreut sich nicht nur einer Metacritic-Wertung von 88, sondern auch einem aktuell ersten Platz bei den Steam-Topsellern. (Quelle: Metacritic; Quelle: Steam-Topseller). Bei Steam kostet Return to Monkey Island zurzeit 22,99 Euro und ist seit dem 19. September 2022 verfügbar.

Der Trailer zu Return to Monkey Island:

Return to Monkey Island Official Trailer

Wer sich an die Reihe erinnert, stellt bei diesem Trailer fest, dass es wieder einen neuen Look gibt. Einen einheitlichen Grafik-Stil hatte Monkey Island ohnehin nie. Vom frühen Pixelart, über den Comiclook bis zur 3D-Grafik war schon alles dabei. Die Fans waren auch beim neuen, aber doch anderen Comiclook von Return to Monkey Island skeptisch, doch die ersten Steam-Reviews loben den Grafikstil und finden ihn ziemlich passend für das Spiel. Es scheint, Serienschöpfer Ron Gilbert ist es gelungen, die Spieler erfolgreich in ihre Jugend zurückzuversetzen.

Bleiben wir bei Nostalgie und Kindheitserinnerungen:

„Da ist es wieder – das Monkey-Island-Gefühl!“

Mit diesem Satz beschreibt Steam-Nutzer servicecrew666 seinen Eindruck zu Return to Monkey Island. In den Steam-Rezensionen wird außerdem der Humor gelobt und die Liebe für Details wird ebenfalls hervorgehoben. Für einige ist die fehlende deutsche Sprachausgabe ein Kritikpunkt, doch soll die englische Vertonung immerhin sehr gut gelungen sein. Die Rätsel können ebenfalls begeistern und Fans der ersten Stunde freuen sich über die Enthüllung einiger Geheimnisse aus früheren Teilen der Reihe.

Return to Monkey Island ist seit dem 19. September 2022 ebenfalls für die Nintendo Switch erhältlich.