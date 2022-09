Skyrim: Experte deckt fiese Lüge der Graubärte auf

Wie fies die Graubärte wirklich sind? Das hat jetzt ein Spieler herausgefunden. (Bildquelle: Bethesda / Pixabay, 422737)

Die (nahezu) allwissenden Graubärte sitzen auf dem höchsten Berg in Himmelsrand und gehören ohne Frage zu den wichtigsten NPCs in Skyrim. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, ob sie euch belügen? Ein Spieler hat jetzt die Wahrheit herausgefunden.

Skyrim: Die Graubärte haben euch belogen

Die Hauptquest von The Elder Scrolls 5: Skyrim führt euch irgendwann zwangsläufig zu den Graubärten. Alte weise Männer, die in ihrem abgeschotteten Kloster auf dem Hals der Welt sitzen und ihre Drachenschreie trainieren. Der Weg zu ihnen ist nicht gerade einfach. Es ist ein schneebedeckter Pilgerpfad, der von den Bewohnern Himmelsrands auch "Die 7.000 Stufen" genannt wird.

Der Reddit-UserEmergency_Paperclip wurde hier jedoch misstrauisch. 7.000 Stufen? Das klingt doch etwas übertrieben. Er beschloss also kurzerhand nachzuzählen und kam zu dem Ergebnis: Es sind tatsächlich nur 719 Stufen.

Skyrim-Fan hat eine Erklärung auf Lager

Natürlich liegt auf dem Pilgerpfad Schnee und einige der Stufen sind im Laufe der Zeit ziemlich in Mitleidenschaft geraten. Es ist also gut möglich, dass der Fan einige Stufen übersehen hat. Trotzdem steht fest: Es sind sicherlich keine 7.000 Stufen. Hat hier etwa jemand geflunkert, um den Weg zum eigenen Kloster noch etwas länger und epischer wirken zu lassen?

Der Reddit-User ravindu2001 hat eine andere Erklärung. So sei Himmelsrand aufgrund der technischen Limitierungen der Zeit geschrumpft worden. Ein Buch im Spiel würde beispielsweise den Weg zwischen Riften und Weißlauf beschreiben, der wohl fast ein Jahr lang dauern würde. In Skyrim selbst ist die Strecke natürlich in einer viel kürzeren Zeit zu bewältigen. Somit könnte auch erklärt werden, wie aus 7.000 Stufen etwas mehr als 700 werden.

Skyrim steckt voller Geheimnisse

Definitiv nicht kurz geraten ist die Fülle an Geheimnissen, die es überall in Himmelsrand zu entdecken gibt. Im folgenden Video sind 5 davon aufgelistet, die wir selbst zum Teil noch nicht kannten:

