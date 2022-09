Disney Dreamlight Valley tröstet euch, wenn ihr traurig seid

Disney Dreamlight Valley ist es nicht egal, wie es euch geht. (Bildquelle: Gameloft / Disney / Pixabay, Maiconfz)

Disney Dreamlight Valley ist für viele das neue Animal Crossing – und einiges hat es dem beliebten Farming-Spiel auch voraus. Auf Reddit erklären Fans jetzt, wie schön sie es finden, dass Disney Dreamlight Valley nicht automatisch annimmt, ihr seid gut gelaunt.

Wie Disney Dreamlight Valley liebevoll Trost spendet

Was genau sagt man, wenn es einer anderen Person nicht gut geht und man das weiß? Disney Dreamlight Valley kann etwas ziemlich gut, das vielen schwerfällt: schwierige Fragen stellen und stumm Trost spenden.

In Disney Dreamlight Valley ist euer Charakter der Held des Tals: Ihr helft den Disney-Charakteren bei allerlei Problemchen und versucht einen bösen Zauber zu vertreiben, der das Dorf heimsucht. Während das Spiel keineswegs komplex ist und ihr hier auch keine tiefgreifenden philosophischen Diskussionen führen werdet, sind die einzelnen Disney-Charaktere doch überraschend aufmerksam.

Micky etwa fragt euch immer mal wieder, wie es euch geht – und ihr könnt eine Antwort auswählen, die besagt, dass ihr traurig seid. Weiterhin fragt euch Micky, was der Grund sein könnte und eine Option lautet: "Ich habe jemanden verloren." Micky antwortet daraufhin, dass er für euch da ist, wenn ihr ihn braucht. Eine liebevolle Antwort, die Spielern nach tatsächlichen Verlusten Trost spendet.

In einem Reddit-Thread etwa erzählen einige von ihnen, wie sehr sie diese Antwort berührt hat:

In Disney Dreamlight Valley müsst ihr nicht jeden Tag glücklich sein, was einfach gut tut. Überhaupt sind die einzelnen Charaktere auch nicht immer alle glücklich: Donald Duck etwa rennt ständig wütend herum, Dagobert Duck ist nur glücklich, wenn er Geld bekommt und Goofy erklärt dem schüchternen Wall-E, dass es okay ist, schüchtern zu sein und Angst zu haben.

Disney Dreamlight Valley lockt mit entspanntem Gameplay, aber daneben glänzen die Charaktere auch mit ihrer ehrlichen und liebevollen Art – etwas, das wunderbar in das Genre der Entspannungsspiele passt.

Disney Dreamlight Valley ist am 6. September 2022 im Early Access erschienen, und zwar für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox XS und Nintendo Switch. In den vollen Release wird das Spiel wahrscheinlich erst 2023 gehen.