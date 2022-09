Marvel's Spider-Man verursacht endlich Motion Sickness und alle lieben es

Kostenlose Motion Sickness gibt es jetzt dank eines ziemlich genialen Spielers, der eine Mod für Marvel's Spider-Man vorstellt. (Bildquelle: PlayStation PC LLC / YouTube, jedijosh920 / Pixabay, RiaKartika)

Es ist genial, aber euch könnte durchaus schlecht werden: Marvel's Spider-Man wird jetzt von einem besonders begabten Fan endlich eine First-Person-Mod bekommen. Während die richtig gut aussieht, wird einigen schon beim Zusehen schlecht.

Irre Mod lässt euch die Welt aus Spider-Mans Augen sehen

Es gibt nichts, was die Mod-Community nicht umsetzen kann. Skyrim mit Survival-System? Check. Komplettes Remake von RPG-Größen? Check. Marvel's Spider-Man in First-Person? Bald auch Check! In einem YouTube-Video stellt der bekannte Modder jedijosh920 sein neuestes Projekt vor – eine First-Person-Mod für Marvel's Spider-Man. Noch ist sie zwar nicht erschienen, aber das ist nur eine Frage der Zeit.

Wäre es nicht absolut wunderbar, direkt aus Spider-Mans Augen zu schauen, während er sich durch New York schwingt? Wie das aussehen würde, könnt ihr euch hier ansehen – aber Vorsicht, das Video könnte Motion Sickness verursachen!

Das Konzept ist natürlich genial: Mit First-Person in Marvel's Spider-Man könnt ihr nicht nur New York hautnah erleben, sondern auch ein Gespür dafür bekommen, wie Spider-Man sich fühlen muss, wenn er von Haus zu Haus schwingt. Aber wollen wir das wirklich wissen? Alle, die Motion Sickness kennen, würden das Spiel wohl kaum mehr als 20 Minuten am Stück erleben können, sollten sie es aus der First-Person-Perspektive versuchen. Vielleicht härtet es aber auch ab? Motion-Sickness-Therapie mit Spider-Man: Nach nur einer Stunde könnt ihr auch eine Reise auf einem Schiff machen, ohne dass es euch den Magen umdreht! Wäre doch schön, oder?

Interessant wäre es auch zu erfahren, wie wohl ein First-Person-Kampf in Marvel's Spider-Man aussehen würde. Leider zeigt das Video bis jetzt nur das Schwingen.

Noch besser wäre außerdem natürlich eine VR-Version: VR, First-Person und dann losschwingen, bis es einem den Magen umdreht! Und für alle, die keine Probleme mit Übelkeit haben, dauert es hoffentlich nicht mehr lange, bis jedijosh920 die Mod auch veröffentlicht. Er hat nämlich schon mehrere bekannte Mods auf Nexus erstellt – vergesst also nicht, immer mal bei ihm vorbeizuschauen, wenn ihr Marvel's Spider-Man auf dem PC spielt!

Marvel's Spider-Man ist in der Remastered-Version am 12. September 2022 für den PC erschienen. Seitdem gibt es auch auf Nexus viele Mods, die ihr mit dem Spiel ausprobieren könnt.