Kurioses Barbie-Spiel kostet Nintendo-Fan 1.400 Euro

1.400 Euro für ein Nintendo-DS-Spiel? Kann man mal machen! (Bild: Nintendo & Mattel)

Was macht ein Sammler, wenn ihm nur ein Spiel fehlt, um seine Sammlung zu vervollständigen? Ganz einfach: Er bezahlt 1.400 Euro für ein seltenes Barbie-Spiel. Wir fassen euch die ganze Story zusammen.

Nintendo: Barbie-Spiel kostet Sammler Unmengen an Geld

Es mag absurd klingen, aber tatsächlich hat ein Nintendo-Sammler ein seltenes Barbie-Spiel im Wert von über 1.400 Euro gekauft. Was macht das Spiel so teuer? Barbie: Groom and Glam Pups (in Europa "Barbie: Fun and Fashion Dogs") ist nur in Kanada in physischer Version erschienen. In den USA konnte man sich das Spiel, seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2010, nur digital kaufen.

Das Spiel hat Galdius, so der Reddit-Name des Sammlers, online für knapp 1.450 Euro erstanden. Und dabei wurden die Versandkosten von Nordamerika nach Brasilien nicht einmal mit einberechnet.

In einem Reddit-Post zeigt Galdius nun seinen wertvollen Besitz:

Damit ist seine Sammlung von allen in Nordamerika erschienenen Nintendo-3DS-Spielen komplett. 419 Spiele sind es damit an der Zahl. Dieses Jahr soll aber noch ein weiteres 3DS-Spiel das Licht der Welt erblicken. Der Side-Scrolling-Shooter namens Andro Dunos 2 ist bereits vorbestellt. Galdius will seine Sammlung immerhin auf dem neuesten Stand halten.

So sieht sie zumindest bis jetzt aus:

Nur eine Frage: Warum?

In den Kommentaren wird der Sammler vor allem beglückwünscht, aber viele bemitleiden auch seinen Kontostand. Warum sollte jemand so viel Geld für ein altes Barbie-Spiel ausgeben? Diese Frage stellt ihm auch ein Reddit-User, woraufhin er nur antwortet, dass man das Spiel ja jederzeit weiterverkaufen könne.

Abgesehen davon schreibt er aber auch in den Kommentaren, dass sich sein zukünftiges Kind über die Sammlung freuen könnte. Die werdenden Eltern erwarten ein Mädchen und sie haben sogar schon einen 3DS für ihre Tochter gekauft. Vielleicht wird sie sich ja später über das Spiel freuen.

1.400 Euro sind viel Geld für ein altes 3DS-Spiel. Da haben Switch-Spieler schon Käufe für weniger bereut: