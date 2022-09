Disney Dreamlight Valley: Das könnt ihr tun, wenn alle Quests erledigt sind

Ihr habt das Quest-Ende in Disney Dreamlight Valley erreicht? Die Community hat die perfekten Ratschläge, was ihr jetzt tun könnt. (Bildquelle: Gameloft)

Seit Anfang September stürzen sich Disney-Fans ins Dreamlight Valley und Questen, was das Zeug hält. Da der Umfang der Early-Access-Version allerdings noch begrenzt ist, kommen die ersten Spieler jetzt an das Ende der Main-Storyline. Solltet ihr dort ebenfalls angekommen sein und nicht mehr weiterwissen, haben wir hier einige gute Vorschläge für euch.

Am Ende von Disney Dreamlight Valley, was nun?

Seit dem 6. September können Spieler auf fast allen Plattformen die Welt von Disney Dreamlight Valley erkunden, verschönern und retten. Überall wo man hinsieht – Twitch, YouTube, Freundeslisten – fast alle scheinen die besondere Lebenssimulation von Gameloft zu „suchten“. So der Wortlaut vieler Fans.

In der Early-Access-Version gibt es schon jede Menge Aufgaben, Tätigkeiten und auch Quests zu absolvieren. Allerdings gelangen erste Spieler jetzt schon an das Ende der Haupt-Questreihe.

Die Storyline umfasst nämlich natürlich noch nicht den Umfang einer Vollversion. Nachdem die Spieler so tief in die Welt des besonderen Adventures eingetaucht sind und mit den Disney-Figuren mitfiebern, ist ein leeres Quest-Log zunächst eine Enttäuschung. Das zeigt der Nutzer Sritanona auf Reddit und sucht nach Rat:

Was also, wenn alle Quests von Disney Dreamlight Valley abgeschlossen sind?

Das könnt ihr in der Lebenssimulation nach der Main-Quest anstellen

Solltet ihr euch an demselben Punkt in der Early-Access-Version von Disney Dreamlight Valley befinden, der Lebenssimulation aber noch nicht den Rücken zukehren wollen, haben die Spieler auf Reddit einige Vorschläge, was sonst noch im Tal zu tun ist.

Wir haben folgende Aufgaben zusammengefasst:

Widmet euch dem Sternenpfad zum Pixar Fest , erfüllt Aufgaben und erhaltet Belohnungen

Dekoriert euer Haus bis zum Umfallen und erweitert es

Gestaltet das Valley nach euren Wünschen

Spart Geld (für spätere Updates), farmt am besten Kürbisse

Kauft weitere Items bei Dagobert

Vervollständigt eure Sammlung , besonders die Kleintiere sind eine Herausforderung

Erfüllt alle Dreamlight-Pflichten und -Aufgaben

Stellt coole Outfits zusammen

Versucht alle Gerichte zu erlernen und bekocht die Disney-Bewohner

Dieser Guide zeigt euch das Lieblingsessen aller Begleiter:

Die meisten in der Community empfehlen scherzhaft, dass ihr zum Hamsterer werden sollt. Sammelt so viele Materialen und Münzen für das nächste Update, wie ihr könnt.

Wann wird Gameloft neue Inhalte nachschieben?

Ein genaues Datum haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben. In der Roadmap verraten sie aber, dass Der König der Löwen und Toy Story im Herbst und Spät-Herbst per kostenlosem Update dazustoßen sollen: