FIFA 23: So bekommt ihr schon vor Release Zugriff auf euer FUT-Team

EA hat die Web-App für FIFA 23 releast und die Apps für Android und iOS sollen heute auch noch folgen. Damit könnt ihr jetzt schon eine Woche vor dem Release des Spiels auf euer FUT-Team zugreifen und verschiedene Funktionen nutzen.

Hier findet ihr die wichtigsten Details zu FIFA 23 auf einen Blick:

Release-Termin: 30. September 2022

30. September 2022 Genre: Sportsimulation

Sportsimulation Spielmodus: Singleplayer & Multiplayer

Singleplayer & Multiplayer Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch Entwickler: Electronic Arts

Electronic Arts Publisher: Electronic Arts

FIFA 23: FUT-Team schon vor Release über die App steuern

EA hat die Web-App für FIFA 23 releast. Über euren Browser könnt ihr somit bereits eine Woche vor dem Release auf euer FUT-Team zugreifen – zumindest dann, wenn ihr in FIFA 22 vor dem 1. August 2022 bereits ein FUT-Team gegründet habt. Zwar lässt sich über die App keine Fußball-Partie starten, dafür könnt ihr aber jetzt schon Treuebelohnungen einsacken und euch genauer mit eurem Club auseinandersetzen.

Nach dem Start der Web-App für Browser ist am 22. September 2022 auch der Launch der Begleit-Apps für Android und iOS geplant. Sobald ihr Zugriff auf das Hauptspiel erhaltet, könnt ihr über die App auch Squad Building Challenges absolvieren, Kartenpacks kaufen und öffnen sowie eure Aufstellung und Taktik bearbeiten.

FIFA Ultimate Team: Neue Team-Chemie, neue Herausforderungen

EA wirft die bisherige Team-Chemie-Struktur in FUT über Bord. Statt nur benachbarte Positionen zu betreffen, können nun Spieler auf jeder beliebigen Position zur Team-Chemie beitragen. Dies soll euch mehr Flexibilität beim Erstellen eures Traum-Teams geben. Außerdem bekommen Spieler, die auf einer für sie ungewohnten Position eingesetzt werden, keine negativen Effekte mehr auferlegt – sie spielen immer mindestens so gut, wie es auf ihrer Karte steht.

Neben der Team-Chemie-Veränderung bringt FIFA 23 mit dem Modus Momente zusätzlich neue Herausforderungen für FUT ins Spiel. Ihr könnt Challenges absolvieren, um euch Sterne zu verdienen – eine neue Währung, mit der ihr ebenfalls Kartenpacks und andere Items kaufen könnt. Die Momente stellen euch Aufgaben wie zum Beispiel einen Freistoß zu verwandeln oder einen 2:0 Rückstand innerhalb von 10 Minuten auszugleichen und können realen Ereignissen nachempfunden sein.

EA verbessert Stadion-Erlebnis

Wie EA im neuen Matchday-Experience-Trailer zeigt, hat der Publisher in FIFA 23 an mehreren Details gearbeitet, um euer Spiel-Erlebnis noch immersiver und realistischer zu gestalten. Zu den Verbesserungen zählen dabei zum Beispiel neue Jubelposen, die ihr von Stars wie Diogo Jota und Christian Pulisic kennt. Ebenso wurde wesentlich am Publikum gefeilt – die Zuschauermassen sehen jetzt noch besser aus, mit größerer Vielfalt in Bezug auf Körper, Gesichter und Outfits.

Auch Details wie der Rasen und die Tornetze wurden von Grund auf überarbeitet und sollen nun noch realistischer wirken und von verbesserten Kameraeinstellungen eingefangen werden. Für ganz besonders beeindruckende Momente gibt es zudem das neue Hypermotion 2 AR Replay, das Torwiederholungen noch spektakulärer erscheinen lässt.

FIFA 23 vorbestellen: Jetzt online verfügbar

Ab sofort könnt ihr euch FIFA 23 in zwei verschiedenen Editionen bestellen: Die Standard Edition gibt es für alle Plattformen entweder mit Kylian Mbappé oder Sam Kerr auf dem Cover bei Amazon, während die Ultimate Edition aktuell nur digital, dafür aber bei den Konsolen Plattform-übergreifend verfügbar ist.

EA-Play-Mitglieder sparen beim Vorbestellen der Ultimate Edition übrigens 10 Euro.

FIFA 23 Standard Edition

FIFA 23 Ultimate Edition

Juventus Turin ist endlich zurück

Seit FIFA 20 hatte sich Konkurrent Konami die Exklusivrechte am italienischen Spitzenverein Juventus Turin gesichert. In FIFA 23 wird der Club nun wieder in vollem Umfang lizenziert auftreten – Trikot, Namen, Wappen sind somit allesamt mit dabei. Ihr müsst euch also von dem Platzhalter Piemonte Calcio verabschieden.

Crossplay: EA erfüllt Fan-Wunsch – jedenfalls teilweise

Zum ersten Mal innerhalb des Franchises wird EA in FIFA 23 Crossplay über mehrere Plattformen ermöglichen. PC-Spieler können online gegen oder zusammen mit PS5- und Xbox-Series-XS-Besitzern antreten, während ebenfalls eine zweite Crossplay-Ebene zwischen PS4 und Xbox One besteht. Zwischen den Generationen ist das Feature dagegen nicht verfügbar.

FIFA 23: Neuer Cover-Star neben Kylian Mbappé

PSG-Star Kylian Mbappé ziert weiterhin das Cover der Ultimate Edition von FIFA 23. Doch der französische Stürmer ist nicht mehr der alleinige Star – zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises ist auch der Frauenfußball auf den internationalen Covern vertreten: Sam Kerr vom FC Chelsea ist neben Mbappé auf dem Cover der Ultimate Edition zu sehen.

In der 30-jährigen Geschichte der FIFA-Reihe gab es bisher nur 2016 mit Alex Morgan (USA) und Christine Sinclair (Kanada) Frauen auf dem Cover des Spiels, allerdings waren die Versionen nur in Nordamerika verfügbar.

Gerücht zu FIFA Ultimate Team: Sterne statt Chemie

FIFA-Leaker Weaver – FUT hat auf seinem Twitter-Account bereits Ende Mai gepostet, dass die Teamzusammenstellung im Ultimate-Team-Modus für FIFA 23 überarbeitet werden soll. Statt der bekannten Chemie-Wertungen für Spieler aus denselben Ligen, Teams oder Nationen soll ein Sternesystem eingeführt werden – Mannschaften sollen demnach bis zu drei Sterne erreichen können. Ob und wie genau dies umgesetzt wird, muss sich jedoch erst noch zeigen.

EA Sports FC: Fußball-Reihe steht vor großen Veränderungen

Nach FIFA 23 wird die jahrzehntelange und überaus erfolgreiche Kooperation zwischen FIFA und EA enden – zum Schluss gab es zwischen dem Weltfußballverband und dem Publisher einiges böses Blut, was in erster Linie an unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf den finanziellen Wert der Namensrechte hing.

Wie EA bereits auf der eigenen Website angekündigt hat, wird im Juli 2023 das Projekt EA Sports FC an den Start gehen. Der Publisher verzichtet zwar auf die FIFA-Namensrechte, behält jedoch die Lizenzen für über 19.000 Spieler, 700 Vereine und 30 Ligen. (Quelle: EA)

