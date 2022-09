Von Final Fantasy bis Star Ocean: Diese 7 JRPGs müssen Fans jetzt im Auge behalten

Das Remake zu Crisis Core erscheint in kommenden Dezember. (Bild: Square Enix)

Die Macher von Final Fantasy und Dragon Quest veröffentlichen in den nächsten Monaten diverse japanische Rollenspiele – vom fancy Blockbuster bis zur kleinen Indie-Perle ist für jeden Geschmack etwas dabei. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch die kommenden Highlights vor.

Das erwartet JRPG-Fans demnächst

Das Jahr neigt sich langsam aber sich dem Ende zu und die großen Publisher bringen ihre Spitzentitel für die letzten drei Monate in Position. Darunter auch das japanische Rollenspiel-Urgestein Square Enix.

Vor kurzem haben uns die Japaner nach London eingeladen, um ihre finale Auswahl für das Jahr 2022 anzuspielen. Im Gepäck haben wir jetzt sieben knackige Ersteindrücke!

Macht euch bereit für eine strategische Alternative zu Fire Emblem, einen vielversprechenden Genre-Mix aus Final Fantasy und Harvest Moon, sowie ein rasantes Sci-Fi-JRPG. Mit dabei ist aber auch der eine oder andere Geheimtipp.

Ein JRPG-Klassiker kehrt endlich zurück

Falls ihr das Remake zu Crisis Core in der Auflistung vermisst, dann können wir euch beruhigen. Der beliebte Final-Fantasy-Ableger hat von uns einen eigenen Artikel spendiert bekommen.

Klickt euch doch am besten direkt rein und erfahrt aus erster Hand, was uns an der Neuauflage gut gefallen hat und was Kenner des Originals, aber auch Neulinge im Dezember erwarten können.

