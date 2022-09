11 bockschwere Stellen in Games, die euch wahnsinnig gemacht haben

Jeder kennt es, jeder hasst es: Das Tutorial im ersten Driver (Bild: Atari)

Schwierigkeitsgrad: Unmöglich. Gegen eine gute Herausforderung in einem Videospiel ist nichts auszusetzen, aber manchmal schießen Spiele-Entwickler über das Ziel hinaus.

Nichts für schwache Nerven: Diese Spiele-Abschnitte lassen euch durchdrehen

Das Blut kocht in den Adern und der Controller ist nur einen weiteren Spieletod davon entfernt, mit einem kräftigen Wurf gegen die Wand in seine Einzelteile zerlegt zu werden. Gaming soll ja eigentlich Spaß machen. Aber manche Videospiele können nicht anders und bringen einen an den Rand der Verzweiflung.

Wir haben euch deshalb auf Facebook gefragt, welche Abschnitte in Games euch in den Wahnsinn getrieben haben. Und mein lieber Scholli, die eine oder andere Antwort hat auch bei uns eine leichte PTBS ausgelöst.

In den Flammen der Hölle geschmiedet: Hier kommen 11 bockschwere Passagen in Videospielen, die euch jegliche Lebensessenz geraubt haben: