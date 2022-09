Xbox: Brandneuer Simulator sorgt in den Charts für Furore

Xbox: Der Bau-Simulator legt einen starken Auftakt hin. (Bildquelle: astragon Entertainment)

In den Xbox-Charts ist ein langerwarteter Neueinsteiger direkt in den Top 10 gelandet: Fans sorgen dafür, dass die brandneue Bau-Simulation sich kurz nach dem Release direkt Platz 8 sichert und damit sogar GTA 5 hinter sich lässt.

Der neue Bau-Simulator ist da und schnappt sich als Extended Edition in den Xbox-Verkaufs-Charts direkt den achten Platz. Der neueste Eintrag der beliebten Reihe lässt euch wieder einmal auf die Baustellen eurer Träume los und stellt euch dabei zahlreiche Projekte, Fahrzeuge und sonstige Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Bau-Simulator 2022: Xbox-Hit direkt nach dem Release

Nach dem Release am 20. September hat sich der Bau-Simulator auf bemerkenswerte Art und Weise in die Xbox-Charts geackert und dabei diverse große Namen wie Grand Theft Auto 5, The Witcher und Assassins Creed hinter sich gelassen.

In der neuen Simulation könnt ihr euch mit über 70 Fahrzeugen von 24 verschiedenen Unternehmen vertraut machen und Projekte als Baumeister auf zwei riesigen Maps in Europa sowie in den USA leiten. Euch stehen zwei Kampagnen und insgesamt über 90 Jobs zur Verfügung. Ihr könnt eure Baustellen außerdem allein oder im Multiplayer mit Freunden beaufsichtigen.

Hier gehts zum Bau-Simulator im Xbox-Store!

Xbox-Charts: Assassin’s Creed & Cyberpunk 2077 weit vorne

Derzeit thront noch immer Need for Speed: Payback auf Platz 1 der Xbox-Charts – das Rennspiel war vor einer Woche für einen satten Rabatt zu haben, ist nun aber wieder auf den alten Preis zurückgefallen.

Cyberpunk 2077 dagegen ist derzeit um 50 Prozent im Preis reduziert und schießt somit auf Platz 2 der Liste der meistverkauften Spiele. Während sich Call of Duty: Black Ops 2 den dritten Rang sichert, wird der Rest der Top 10 aktuell von Assassin’s-Creed-Spielen belegt, die ebenfalls vor Kurzem noch in einer Rabatt-Aktion angeboten wurden. Chart-Dauerbrenner GTA 5 fällt dagegen auf Platz 11 zurück.

