Vom Fußball bis hin zum Online-Rollenspielklassiker: Der September endet mit einigen bekannten Namen, die passend zum Herbstbeginn auf sich aufmerksam machen.

WoW Classic: Wrath of the Lich King sorgt für Fantasy-Stimmung im Herbst.

WoW Classic: Wrath of the Lich King | 27. September

PC

Rund 14 Jahre nach seinem Release kehrt die zweite Erweiterung für World of Warcraft noch einmal zurück. Nachdem Blizzard in der Vergangenheit bereits dem Originalspiel und Burning Crusade einen Classic-Anstrich verlieh, folgt nun Wrath of the Lich King. Dabei führt euch das Addon wie schon seinerzeit auf den eisigen Kontinent Nordend und ihr bekommt es dort mit dem Lichkönig zu tun.

Ganz wie 2008 wird es aber nicht werden, weil Blizzard ein paar Änderungen vornimmt. Zum einen wird die Klasse der Todesritter zu Beginn nicht ganz so stark sein und zum anderen wird es den Dungeon Finder nicht geben. Stattdessen müsst ihr Gruppen entweder wie gehabt manuell suchen oder nutzt ein neues Gruppen-Suche-Tool, welches nicht vollautomatisiert ist.

Kaufen könnt ihr WoW Classic: Wrath of the Lichking derweil nicht. Wie bereits die beiden anderen Classic-Umsetzungen ist das Spiel im monatlichen Abo von World of Warcraft enthalten und somit auch nur auf dem PC verfügbar.

Tunic | 27. September

PS4 / PS5 / Switch

Der erste Blick täuscht keineswegs: Tunic erinnert sowohl optisch als auch spielerisch an die früheren “The Legend of Zelda”-Spiele. Aus der Top-Down-Perspektive steuert ihr einen kleinen Fuchs in einem grünen Gewand und erkundet eine mysteriöse Welt. Wie ihr dorthin gekommen seid und was ihr genau sucht, das klärt sich erst im Laufe der Story.

Bis ihr des Rätsels Lösung habt, müsst ihr jedoch auf dem Weg zahlreiche Feinde besiegen, euch neue Ausrüstung besorgen und das eine oder andere Geheimnis lösen. Vor allem Letzteres sorgt dafür, dass ihr eure grauen Zellen durchaus öfters anstrengen müsst.

Nachdem Tunic bereits seit einiger Zeit für PC und Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich ist, folgt jetzt in diesen Tagen der Release noch für die drei anderen Plattformen. Sprich: PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection | 27. September

Switch

Für die anderen Plattformen gibt es die Life is Strange: Remastered Collection bereits seit einigen Monaten. In diesen Tagen gibt es nun noch einen Release für die Nintendo Switch, bei der sich inhaltlich nichts ändert.

Life is Strange Arcadia Bay Collection (Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 08:25 Uhr

Die Collection umfasst das erste Life is Strange inklusive des Prequels Before the Storm. Beide Spiele sind technisch überarbeitet und bieten unter anderem verbesserte Texturen und flüssigere Animationen. Die Geschichte bleibt aber dieselbe und lebt von den Entscheidungen, die ihr im Laufe der Handlung immer wieder treffen müsst.

Wer also bislang die Reihe aufgrund der Plattform-Wahl auslassen musste, erhält jetzt auf der Switch eine weitere Gelegenheit, die beiden Geschichten nachzuholen.

Grounded | 27. September

PC / Xbox One / Xbox Series X

In Grounded müsst ihr im Vorgarten um euer Überleben kämpfen. Klingt erst einmal gar nicht so wild, oder? Allerdings gibt es dabei natürlich einen Haken: Ihr werdet zu Beginn des Spiels geschrumpft und seid nun sogar kleiner als Ameisen. Und schon nimmt der Überlebenskampf eine ganz andere Dimension an, denn unter anderem Spinnen und andere Käfer sehen in euch fortan eine einfache Beute.

Damit ihr nicht auf deren Speiseplan endet, müsst ihr nach und nach die Spielwelt erkunden, eine Verteidigunsbasis hochziehen, neue Ausrüstung herstellen und vieles mehr. Das Ziel ist es, einerseits natürlich zu überleben und andererseits einen Weg zu finden, wie ihr wieder größer werden könnt. Dabei seid ihr entweder auf euch allein gestellt oder schließt euch im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden zusammen.

Der Release von Grounded ist nicht unbedingt ganz neu. Schon seit 2020 befindet sich das Survival-Spiel von Obsidian Entertainment im Early Access, schafft aber jetzt den Sprung in die Vollversion für PC und die beiden Xbox-Konsolen.

FIFA 23 | 30. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Natürlich darf im Spieleherbst ein großer Name niemals fehlen: Die Rede ist von FIFA. Das diesjährige FIFA 23 ist aber trotzdem ein spezieller Release, denn es ist das vorerst letzte Mal, dass die Reihe von Electronic Arts so heißen wird. Aufgrund einer auslaufenden Lizenz wird die Fußballsimulation ab dem nächsten Jahr einen neuen Namen erhalten.

FIFA 23 Standard Edition PS4 | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 08:29 Uhr

Für FIFA 23 bleibt aber vieles beim Alten: Euch erwartet das gewohnt starke Lizenzpaket mit zahllosen Ligen, Vereinen, Fußballern und Stadien. Hinzu kommen auch die typischen Modi und Multiplayer-Optionen. In Sachen Gameplay gibt es derweil Detailverbesserungen und erstmals wird Crossplay unterstützt.

FIFA 23 erscheint dabei für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. Allerdings erhalten Käufer auf der Nintendo-Konsole erneut nur eine Legacy-Version, bei der lediglich die aktuellen Vereinskader ergänzt werden.

Ob der alljährliche Fußball, zwei emotionale Geschichten, ein Wiederaufleben eines noch immer nicht in die Jahre gekommenen Online-Rollenspiels oder ein Fuchs auf den Spuren von Link und Zelda: Die letzte Woche im September bietet eine bunte Auswahl, ganz wie das Herbstlaub.