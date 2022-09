PlayStation-Friedhof: Hier landen eure alten und kaputten Konsolen

Auch die PS3 gehört mittlerweile zum alten Eisen. (Bild: Sony & GettyImages/RomoloTavani)

Irgendwann gibt jede Konsole den Geist auf! Anstatt in den Konsolen-Himmel wandern die meisten Kisten direkt in den Müll. Wie das dann aussieht, das zeigen wir euch in diesem Artikel. Aber Vorsicht: Besonders PlayStation-Fans müssen jetzt stark sein.

PS2, PS3 und PS4 – auf dem "Friedhof" verscharrt

Auf der Online-Auktionsseite Goodwill gibt es zuweilen kuriose Dinge zu ersteigern. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Palette an ausrangierten PlayStation-Konsolen? In den auf der Shopseite geteilten Bildern seht ihr einen Haufen alter PS2- PS3- und PS4-Exemplare, die ihre besten Tage schon hinter sich haben:

Goodwill räumt das Lager aus: Bei den verstaubten PlayStation-Konsolen handelt es sich um ungeprüfte Exemplare.

Ob diese noch funktionieren? Wer weiß das schon. Für Nostalgiker, Bastler oder auch Schrottsammler dürfte dieser Berg an Konsolen vermutlich noch von Interesse sein. Womöglich macht man auch ein kleines Vermögen, wenn diese Heimkonsolen trotz ihrer groben Lagerung noch funktionieren sollten.

Für ein nettes Startgebot von 850 Dollar können die knapp 450 Kilogramm an PlayStation-Leichen erstanden werden.

Die berühmt-berüchtigte Kabelkiste

Jeder kennt sie: Die Kabelkiste. Oder alternativ auch Kabelschublade. Neben dem Berg an PlayStation-Modellen hat Goodwill noch diesen Traum im Angebot:

Die Auktion der Controller ist beendet und geht für 1.500 Dollar über die digitale Ladentheke.

Natürlich bleibt es nicht nur bei einem Kabelwirrwarr. Für ein schlappes Startgebot von 650 Dollar bei einem stolzen Gewicht von 316 Kilogramm könnt ihr auch etliche alte Controller aller verfügbaren Videospielkonsolen ergattern. Nintendo 64, Xbox, PS4, Lenkräder – auch hier wird eine breite Palette geboten. Und vielleicht verbergen sich hier wahre Schätze unter all dem Chaos. Viele Eingabegeräte vergangener Spielekonsolen sind schon zur Rarität geworden, ganz spezielle Sondereditionen auf jeden Fall.

PlayStation-Konsolen zum Kilo-Preis – eine verrückte Welt. Was haltet ihr von dem Anblick des Konsolen-Friedhofs?