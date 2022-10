Skyrim: Was eure Spielstände über euch verraten

spieletipps-Leser Thomas Deters spielt Skyrim auf der Nintendo Switch. Seine kaiserliche Kriegerin steht noch ganz am Anfang ihres Abenteuers. Bildquelle: Bethesda / Facebook (Thomas Deters)

Wir haben einem Skyrim-Experten Spielstände von spieletipps-Lesern vorgelegt. Beeindruckend: Ein Screenshot zeigt sogar mehr als 1.000 Spielstunden.

Zwölf Jahre Skyrim: Wie die Spieler, so die Drachenblüter

Seit mehr als zehn Jahren jagen, looten und leveln Spieler jetzt schon durch Skyrim. Aber wer sind diese Spieler? Was spielen sie für Abenteurer? Was haben sie erlebt? Kann man das anhand eines Fotos herausfinden?

Für ein lustiges Experiment haben wir spieletipps-Leser um Screenshots aus ihren Skyrim-Spielständen gebeten und diese Skyrim-Experte und YouTuber Amemos vorgelegt. Seine unglaublich unterhaltsame und interessante Analyse findet ihr in der folgenden Bilderstrecke.

Mächtige Magier, heimtückische Diebe, Zelda-Fans – in Skyrim sind 1001 interessante Persönlichkeiten unterwegs und wir durften sie alle ein bisschen besser kennenlernen. Vielen Dank an YouTuber Amemos, der gerade garantiert wieder auf Lore-Expedition in Himmelsrand unterwegs ist.