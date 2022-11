Wusstet ihr, dass ihr mit eurem Netflix-Abo 27 Spiele kostenlos auf eurem Handy spielen könnt? Gerade erst kam das Kultspiel Oxenfree ins Sortiment hinzu. (Bildquelle: Night School Studio)

Netflix bietet euch zusätzlich zum Abonnement 27 Spiele, die ihr kostenlos auf Android und iPhone spielen könnt. In dem Sortiment, das mehrere Schätze verbirgt, gibt es jetzt auch Oxenfree: Das kultige Mystery-Adventure von Night Dive Studios.

Netflix: Kostenlose Spiele, wenn ihr ein Abo habt

Alles, was ihr braucht, ist ein Netflix-Abonnement, das ihr wahrscheinlich ohnehin besitzt. Während ihr sicherlich kein Abo nur für diese Spiele bezahlen solltet, ist es umgekehrt auch vergeudetes Geld, wenn ihr die kostenlosen Spiele gar nicht nutzt.

Habt ihr ein Netflix-Abo, so ist es ganz einfach, an die Spiele zu kommen: Installiert die Netflix-App auf eurem Handy und sucht darin nach jenen Games, die euch interessieren. Auch im Google Play Store findet ihr die meisten, wobei ihr einfach nach "Netflix Spiele" sucht. Fertig!

Was für besondere Spiele hat Netflix denn aber im Angebot? Während einige schlicht ein kurzweiliger Zeitvertreib sind, findet ihr mehrere bemerkenswerte Perlen im Sortiment: Etwa die Stranger-Things-Spiele, die im Oldschool-Pixel-Stil ein komplexes Adventure in Hawkins bieten. Oder Auch This Is A True Story – eine malerische Erfahrung, die auf Interviews und echten Menschen in Afrika basiert. Klassiker wie Into The Breach oder Exploding Kittens sind auch dabei.

Auch Oxenfree hat seinen Weg ins Sortiment gefunden: Das Mystery-Adventure eignet sich perfekt für euren Handy-Screen und bietet eine komplexe sowie zuweilen gruselige Story.

Wir haben euch eine vollständige Liste aller 27 Spiele zusammengestellt:

Alle Spiele gibt es nur für euer Handy und auch wenn einige mit ein paar technischen Problemchen zu kämpfen haben – ohnehin zumeist nur die Kleineren – lohnt sich ein Blick in die Spielesammlung. Mehr zu den Netflix-Spielen erfahrt ihr auf der offiziellen Seite.

Das Beste an den Netflix-Spielen ist aber ...

– dass sie weder Werbung noch inGame-Käufe beinhalten! Sie sind also nicht nur pro forma kostenlos, sondern wollen wirklich kein Geld von euch. Außer das Geld, das ihr ohnehin in euer Netflix-Abonnement steckt, natürlich.

Netflix wirft immer mal wieder neue Spiele in die eigene Bibliothek; der Konzern scheint also durchaus daran interessiert zu sein, das Ganze auszubauen. Erst vor Kurzem kam etwa Into the Breach hinzu.