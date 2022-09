Aprilscherz zu erfolgreich: Shooter wird jetzt zur Dating-Sim

Bock auf ein Date mit Valorant-Agentin Jett? (Bild: Riot Games / Pixabay – OpenClipart-Vectors)

Am 1. April 2021 erlaubte sich Entwickler Riot Game einen kleinen Scherz und kündigte eine Dating-Sim-Umsetzung für den hauseigenen Shooter Valorant an. Natürlich war die Aktion als Witz gedacht, löste aber wieder Erwarten bei den Fans so viel Begeisterung aus, dass sich Dutzende von ihnen zusammengeschlossen haben, um diese Idee in die Tat umzusetzen.

Valorant als Dating-Sim: 60 Fans arbeiten an der Umsetzung

Während die Charaktere im direkten Konkurrenten Counter-Strike austauschbare Soldaten sind, haben die Agenten in Valorant alle ihre eigene kleine Hintergrundgeschichte und Persönlichkeit. Da ist es kein Wunder, dass die Ankündigung der Entwickler, dem Shooter eine eigene Datin-Sim namens Agents of Romance zu verpassen, bei vielen Fans gut ankam. Aber die Aktion entpuppte sich schnell als gut durchdachter Aprilscherz von Riot Games.

Doch der kleine Teaser reicht aus, um den Dating-Sim-Stein ins Rollen zu bringen. Denn kurz danach schlossen sich einige Fans zusammen, um die Idee in die Tat umzusetzen. Unter dem Projektnamen AMORANT arbeiten inzwischen rund 60 Fans des Valorant-Universums daran, eine gescheite Dating-Sim mit den Charakteren des kompetitiven Shooters auf die Beine zu stellen.

Doch was sagt Entwickler Riot Games selbst dazu? Laut der Aussage der Fans haben sie die Erlaubnis von Riot, die gleichzeitig ein wachsames Auge auf das Projekt haben – gleichzeitig wird das Fan-Projekt vom Studio aber nicht öffentlichkeitswirksam empfohlen.

ImABeeBop, Mitglied des Fan-Teams, erklärt in einem Interview, dass die Riot-Entwickler ihr bei Fragen dennoch stets Rede und Antwort stehen und das Projekt auf diese Weise unterstützen:

„Die Riot-Mitarbeiter, mit denen wir zu tun hatten, waren sehr hilfreich, wenn es darum ging, sicherzustellen, dass wir Valorant korrekt und respektvoll repräsentieren, aber abgesehen davon sind sie sehr zurückhaltend und freuen sich, zu sehen, was wir auf eigene Faust machen. Amorant wird nicht von Riot entwickelt, es wird zu 100 Prozent von Valorant-Fans gemacht!“

Die Geschichte der Valorant-Agenten wird in kurzen Animations-Videos erzählt:

SHATTERED // Episode 5: DIMENSION Cinematic – VALORANT

Wann erscheint die Dating-Sim von Valorant – und wie viel kostet sie?

Aktuell ist das Fan-Projekt noch in Arbeit und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Im Moment hoffen die Entwickler jedoch, dass sie im April 2023 eine erste Version der Dating-Sim veröffentlichen können, die dann nach und nach ausgebaut wird. Neue Agenten, neue Features und neue Inhalte sollen im Laufe der Zeit nachgereicht werden.

Und was wird der ganze Spaß kosten? In Absprache mit Riot Games haben sich die Fans darauf geeinigt, dass das Spiel komplett kostenlos angeboten werden soll. Wahrscheinlich vorerst nur auf dem PC – konkrete Details sind jedoch noch nicht bekannt.

Wer das Projekt weiterverfolgen will, wirft am besten regelmäßig einen Blick auf den offiziellen Twitter-Channel:

