düstertipp auf Steam: Paranormaler Horror mit toller Story

SCP ist eine riesige Horrorsammlung im Internet; der Name bedeutet: „Secure, Contain, Protect". (Bildquelle: Pixmain)

Die SCP-Spiele führen euch stets in ein dunkles Laboratorium, in dem es nur so vor Grauen erregenden Monstern wimmelt. Das Ziel in den meisten SCP-Spielen: Entkommt aus dem Labyrinth und lernt, mit den paranormalen Wesen umzugehen. SCP: Secret Files versucht einen neuen Start ins SCP-Genre, mit überraschend guter Grafik, einer immersiven Story und ziemlich unheimlichen Geschichten.

Paranormale Phänomene und überraschend gute Grafik

Die SCP-Spiele haben sich seit jeher im Indie-Segment versteckt, immerhin stammt das gesamte SCP-Universum aus dem Internet. Und falls ihr SCP nicht kennt, schaut doch auf der offiziellen SCP-Homepage vorbei. Im SCP-Universum sammeln Fans seit Jahren unterschiedlichste Geschichten zu verrückten, paranormalen Wesen („SCPs“), die alle von der fiktionalen SCP-Organisation aufbewahrt werden – damit sie da draußen, bei uns, nicht die Welt zerstören.

Neben absoluten Genre-Klassikern wie SCP: Containment Breach (das ihr kostenlos auf Steam spielen könnt) ist vor einigen Tagen SCP: Secret Files erschienen. Anstatt euch als hilflose Person im SCP-Archiv auszusetzen, wo ihr auf alle möglichen ausgebrochenen Ungeheuer trefft, tretet ihr in Secret Files der SCP-Organisation bei.

Darum geht es in SCP: Secret Files: Als neuer Mitarbeiter der SCP-Organisation beginnt ihr euren ersten Tag mit einer Einführung in euren Job. Das passiert alles über einen inGame-PC, an dem ihr arbeitet: Hier chattet ihr mit Kollegen, absolviert Weiterbildungen und erledigt eure Aufgaben.

Innerhalb der Weiterbildungen könnt ihr aber die vorgestellten SCP-Vorfälle selbst nachspielen – hier gilt es also nicht nur zu klicken, sondern richtig mitzumachen. Die gruseligen Geschichten über verschiedene völlig abgefahrene SCPs sind fantastisch inszeniert und auch grafisch überraschend ansprechend.

Aber erwartet keinen Shooter oder ausgereiften Survival-Horror: Secret Files bewegte sich zwischen Adventure und Horror-Visual-Novel mit clever eingebautem Gameplay, wobei ihr die SCPs trotzdem in der First-Person-Perspektive erleben werdet.

Als Einstieg ins SCP-Genre eignet sich Secret Files zusätzlich noch: Hier wird ja sowieso erklärt, was die SCP-Organisation macht, da ihr einen neuen Mitarbeiter spielt. Die gruseligen Geschichten erinnern dabei an eine Horrorvariante von Twilight Zone.

SCP: Secret Files ist am 13. September 2022 auf Steam erschienen.