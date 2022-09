Gewinnspiel: Holt euch coole Preise rund um das PUBG-Turnier

Die PUBG: BATTLEGROUNDS Continental Series (PCS) 7 Europe Grand Finals stehen vor der Tür! Und diesmal sind gleich zwei deutschsprachige Teams am Start. Damit ihr nicht nur als Zuschauer dabei seid, sondern auch selbst gewinnen könnt, spendiert Publisher Krafton wieder supercoolen SWAG!

Daumen drücken für Austrian Force und Asced Club! Diese beiden Teams stürzen sich beim PCS7 ins Finale und kämpfen mit vielen anderen internationalen Teams um den Sieg in PUBG:BATTLEGROUNDS. Satte 250.000 US-Dollar stehen als Preispool auf dem Spiel. 30 Matches, verteilt über sechs Tage werden euch als Zuschauer mit spannenden Kämpfen beliefern.

Dabei haben sich die Abwicklung des Turniers ebenso wie die Qualifikationsrunden einem Update unterzogen. Genauere Infos dazu seht ihr in dem obenstehenden Video. Damit ihr die großen Ereignisse nicht verpasst, hier nochmal die entsprechenden Termine:

• Woche 1: 30. September bis 2. Oktober

• Woche 2: 7. bis 9. Oktober

Um auch weiterhin stets auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir euch, der offiziellen Seite gleich ein Lesezeichen zu verpassen. So entgehen euch keine Neuigkeiten rund um das spannende Turnier.

Aber damit nicht genug, denn es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen! Und zwar bekommen zwei Teilnehmende an unserem Gewinnspiel jeweils einen dieser coolen Headset-Ständer, eine Sonnenbrille und noch eine kleine Geschenkbox. Stilecht, natürlich, alles mit dem futuristischen PCS7-Logo versehen. Schaut euch die schönen Preise mal an:

Die Preise, die ihr gewinnen könnt: Headset-Ständer, Sonnenbrille und Geschenkbox.

An dieser Stelle auch vielen Dank an Krafton dafür, dass sie uns diese Preise zur Verfügung gestellt haben. Apropos Preise: Ihr wollt sie doch, oder? Dann schreiten wir mal zur Tat.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Esport hat mittlerweile eine weltweite, riesengroße Anhängerschaft, PUBG ist da stets ganz vorne mit dabei. In den Turnieren geht es meist um hohe Geldbeträge und wer sich im Esport einen Namen macht, hat oft hart für ihre oder seine Karriere gearbeitet. Auch hierzulande ist Esport schon lange keine Ausnahmeerscheinung mehr. Aber sagt, wo wurde im Jahr 2017 eigentlich das erste PUBG-Invitational-Turnier ausgetragen?

a) Natürlich auf der E3. Wo sonst?

b) Es war auf der Gamescom in Köln.

c) So etwas kann nur im Zuge der Tokyo Game Show stattfinden!

d) Das war aber doch auf der Comic-Con International in San Diego.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "TURNIER".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nochmal: Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Angaben. Ihr glaubt nicht, wie viele Einsendungen uns erreichen, in denen nur steht: "Ich will teilnehmen!", sonst aber nichts.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Erneut: Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 3. Oktober 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!