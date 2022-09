PlayStation-Comeback: RPG-Klassiker stürmt 7 Jahre nach Release die Charts

The Witcher 3 legt starkes PlayStation-Charts-Comeback hin. (Bildquelle: CD Projekt Red)

Ein beliebtes Rollenspiel schnappt sich aktuell den ersten Platz der PlayStation-Charts, dabei liegt sein Release bereits 7 Jahre zurück. Aber ein satter Rabatt macht das RPG für PS4- & PS5-Spieler derzeit offensichtlich einfach unwiderstehlich.

The Witcher 3 kämpft sich in die PlayStation-Charts

Mit The Witcher 3: Wild Hunt legte Entwickler CD Projekt Red in den Augen vieler Genre-Fans die Messlatte für Rollenspiele ordentlich nach oben. Vor allem die Handlungen der einzelnen Quests und die opulente Optik sorgten damals für viele herausragende Testwertungen (spieletipps-Wertung: 92 Prozent).

Doch wer denkt, dass das Action-RPG inzwischen längst in Vergessenheit geraten ist, hat sich geschnitten – das legt zumindest ein Blick in die aktuellen Bestseller-Charts des PlayStation Store nahe. Dort belegt die Game-of-the-Year-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt den ersten Platz – noch vor ARK: Survival Evolved und God of War (Quelle: Bestseller im PlayStation Store, nach „Meistverkauft“ sortiert).

Spielszenen aus der GOTY-Version von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

The Witcher 3: Wild Hunt - GAME OF THE YEAR Trailer

Keine Lust auf die Digital-only-Version? Dann schnappt euch doch einfach die klassische Disc-Variante für die PS4:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2022 15:35 Uhr

Warum ist The Witcher 3 wieder in den PlayStation-Charts?

Das dürfte vor allem daran liegen, dass das Spiel stark reduziert ist. Aktuell können sich PlayStation-Spieler das inzwischen 7 Jahre Rollenspiel in seiner GOTY-Version für günstige 9,99 Euro statt der ursprünglichen 49,99 Euro kaufen. Ein weiterer Anreiz: Das Next-Gen-Upgrade für Xbox Series, PS5 und PC gibt es für Besitzer der Current-Gen-Version zum Release kostenlos.

Und lasst euch gesagt sein: Wer The Witcher 3 bis jetzt noch nicht gespielt hat, eine PlayStation 4 oder PS5 besitzt und ein Faible für Rollenspiele hat, sollte es auf jeden Fall nachholen.

Für die Hauptquest alleine könnt ihr mehr als 55 Stunden einplanen, wer hingegen wirklich alles im Spiel sehen und entdecken möchte, kann sogar knapp 190 Stunden in der GOTY-Version verbringen.