Die Sims 4: Fans feiern versteckte Eigenschaft, die viele nicht bemerkt haben

Die Sims 4 lässt euch fast alle Eigenschaften eurer Sims ändern. Diese aber nicht. (Bildquelle: Electronic Arts)

Die Sims 4 hält eine Reihe an Geheimnissen bereit und auch acht Jahre nacht Release finden Spieler immer wieder neue Überraschungen. Ein TikTok-Account ruft der Community eine Eigenschaft in Erinnerung, die viele während des Spielens gar nicht bemerken. Das Besondere an dieser: Das Spiel bestimmt diese Eigenschaft für euch und ihr könnt sie nicht ändern.

Die Sims 4: Schon gewusst?

In die Sims 4 könnt ihr so ziemlich alles anpassen: Das Aussehen eures Sims, die Charaktereigenschaften und mittlerweile sogar Pronomen und Sexualität. Doch es gibt auch eine, vom Spiel zufällig ausgewählte Eigenschaft, die ihr nicht beeinflussen könnt.

Eure Sims können nämlich Rechtshänder oder Linkshänder sein. Dies ist weder im Erstelle-Deinen-Sim-Menü auswählbar, noch im Nachhinein abzuändern:

Beobachtet ihr eure Sims bei ihren täglichen Aufgaben, wenn sie sich also zum Beispiel ein Glas Wasser auffüllen, könnt ihr sehen, welche Hand sie vorrangig benutzen.

Wie der TikTok-Account ultravioletsimming erklärt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure Sims Rechtshänder werden, sehr viel höher, als dass sie Linkshänder werden.

Das ist natürlich eine Anlehnung an die Realität: Es gibt mehr Rechts- als Linkshänder. Laut der Ruhr Universität Bochum sind knapp 10,6 Prozent aller Menschen Linkshänder. Wie die zufällige Verteilung in Die Sims 4 aussieht, ist aber unklar. (Quelle: Ruhr Universität Bochum)

Community ist begeistert

Obwohl es sich um ein so klitzekleines Detail handelt, feiern Sims-Spielende das Video und belohnen es mit über 57.700 Likes. Auch die Kommentatoren zeigen sich begeistert:

"Das ist das erste Mal, dass ich ein Sims-Video geschaut und etwas Neues gelernt habe. Wow, danke dir."

"Jetzt werde ich meine Sims beobachten um herauszufinden, was von beidem sie sind, wenn ich spiele."

"Kleine Details? In Die Sims 4 - WAS?"

Vor allem viele Linkshänder freuen sich in den Kommentaren darüber, dass sie repräsentiert werden.

Einem anderen Kommentar nach zu urteilen, ist die Eigenschaft sogar vererbbar. In der 29. Generation von LanaEileenLee's Sims-Familie seien bisher wohl knapp 90 Prozent Linkshänder gewesen.

