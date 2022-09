PS5-Spiel endlich auf Steam: Zelda-like begeistert Spieler

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits ist endlich auf Steam angekommen und begeistert dort die Spieler. (Bildquelle: Ember Lab)

Ein neues Zelda-like mit wunderschöner Grafik ist auf Steam gelandet. Das ist zwar nicht der erste Release für Kena: Bridge of Spirits, aber einige von euch kennen das Spiel sicherlich noch nicht – oder aber ihr habt direkt auf den Steam-Release gewartet.

Kena: Bridge of Spirits neu auf Steam – und sogar im Angebot

Nachdem Kena: Bridge of Spirits am 21. September 2021 für PS4, PS5 und im Epic Games Store erschienen ist, macht es jetzt auch die Runde auf Steam. Epic-Gegner freuen sich dabei schadenfroh in den Kommentaren – doch ganz abgesehen davon habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Zelda-like mit einem guten Rabatt zu erstehen: Bis zum 3. Oktober könnt ihr euch Kena: Bridge of Spirits nämlich für 10 Euro weniger auf Steam kaufen.

Schaut in den Trailer zum brilliant animierten Spiel:

Kena: Bridge of Spirits – Trailer

Darum geht es in Kena: Bridge of Spirits: Ihr spielt die junge Geisterführerin Kena, welche sich durch eine wunderschön animierte Fantasy-Welt kämpft. Ihr Ziel ist es, den heiligen Bergschrein zu erreichen – auf dem Weg jedoch muss sie ein Dorf von einem dunklen Fluch befreien und den dort gefangenen Geistern helfen.

Ihre Begleiter sind dabei die niedlichen kleinen Waldgeister namens Rot, von denen ihr euch sogar ein Team zusammenstellen könnt. Indem ihr die Fähigkeiten der Rot ausbaut, könnt ihr Vorteile im Kampf erhalten und so leichter eure Gegner besiegen.

Und Kämpfe gibt es nicht wenige in Kena: Bridge of Spirits – das Zelda-like ist ein Action-Adventure, bei dem ihr immer wieder kleinere und größere Feinde besiegen müsst, was durchaus auch knifflig werden kann. Die Story und Kämpfe sind dabei liebevoll miteinander verwoben; zudem wird auch eure Neugier herausgefordert: Im Dorf gibt es etliche Winkel und Verstecke, die ihr finden solltet, um unterschiedliche Belohnungen zu erlangen.

Kena: Bridge of Spirits hat einige Preise gewonnen und begeistert momentan auch auf Steam. Insgesamt erwarten euch 10 bis 18 Spielstunden, je nachdem, wie viele Geheimnisse ihr im Spiel entdecken wollt.

Kena: Bridge of Spirits ist vor einem Jahr exklusiv auf PS4, PS5 und im Epic Games Store erschienen. Diese Exklusivität ist jetzt weggefallen, weswegen ihr das Adventure nun auch über Steam spielen könnt.