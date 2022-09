Nachts im Ikea: Kommendes Steam-Spiel ist Survival-Horror im Möbelhaus

Hier kriegt man sicherlich keine Köttbullar. (Bild: Ziggy)

The Store is Closed ist ein Fan-Projekt, angelehnt an das SCP-Universum, in dem ihr und eure Freunde in einem unendlichen Möbelhaus überleben müsst. Denn statt veganen Würstchen erwarten euch tödliche Mutanten. Die Kickstarter-Kampagne zum Koop-Horrorspiel läuft noch – und ist mehr als erfolgreich.

Koop-Survival-Horror im Möbelhaus

The Store is Closed ist ein Fan-Projekt und entsteht gerade für PC und Current-Gen. Die Kickstarter-Kampagne läuft zwar noch mehr als einen Monat, doch hat das Spiel die Zielsumme von 11.150 Euro bereits verdreifacht.

Das Spielprinzip sieht so aus: Ihr seid in einem Möbelhaus gefangen, das nicht nur aufgrund seiner Farben, sondern auch wegen der verschachtelten Wege an Ikea erinnern dürfte. Allein oder gemeinsam mit Freunden werdet ihr von unterschiedlichen Kreaturen gejagt.

Es gibt einfache mutierte Mitarbeiter, die tagsüber weniger aggressiv sind, Manager, die sogar Wände durchbrechen können, lebendige Schaufensterpuppen, die ihr im Auge behalten solltet und viele weitere.

Glücklicherweise könnt ihr die ganzen Möbel dafür nutzen, Waffen herzustellen oder Festungen zu errichten, um lange genug zu überleben.

Wohnst du schon oder lebst du noch? (Bild: Ziggy)

The Store is Closed soll im dritten Quartal 2024 im Early Access erhältlich sein. Es soll auch möglich sein, das Survival-Horrorspiel allein zu spielen.

The Store is Closed: Teil des SCP-Universums

Die SCP Foundation ist eine Horrorsammlung im Internet. Es handelt sich um fiktionalisierte Geschichten einer angeblich existierenden Geheimorganisation, die für paranormale Wesen und Anomalien zuständig ist.

Diese Storys existieren aber nicht nur im Netz. Es gibt auch SCP-Spiele, wie das neulich erschienene SCP: Secret Files.

Mehr zu SCP: Secret Files und der SCP Foundation erfahrt ihr im folgenden Artikel von unserer Redakteurin Marina:

The Store is Closed ist zwar kein offizielles SCP-Spiel, dennoch schreibt der Entwickler Ziggy auf der offiziellen Kickstarter-Seite:

„Ich bin seit langem ein Fan des SCP-Universums, insbesondere von SCP 3008, und dachte, dass es sich perfekt als Survival-Spiel eignen würde.“ (Quelle: Kickstarter - Ziggy)

Wenn ihr mehr über SCP-3008 erfahren wollt, empfehlen wir den offiziellen Eintrag der SCP Foundation. (Quelle: SCP Foundation)