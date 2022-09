PS5 kaufen: Konsolen-Bundle jetzt bei Amazon vorbestellbar

Aktuell ist bei Amazon ein PS5-Bundle erhältlich. (Bildquelle: spieletipps)

Derzeit könnt ihr euch für kurze Zeit die PlayStation 5 bei Amazon im Bundle vorbestellen – FIFA 23 und Gran Turismo 7 gibt es obendrauf. Hier findet ihr alle Infos zu dem PS5-Angebot.

Update vom 28. September:

Bei Amazon könnt ihr euch gerade die PS5 im Bundle mit FIFA 23 und Gran Turismo 7 vorbestellen. Das Paket kostet 669,99 Euro und erscheint am 30. September.

Hier geht's zum PS5-Bundle bei Amazon!

Originalmeldung:

PS5 bestellen: Hier könnt ihr die Konsole aktuell bekommen

Bitte beachtet, dass die angegebenen Preise und Verfügbarkeiten der PS5 variieren können.

Amazon verkauft die PS5 jetzt offenbar nur noch über einen Einladungsprozess. Aktuell findet ihr auf der Seite ein Bundle mit der PS5-Disc-Edition + Horizon Forbidden West für 609,99 Euro – doch ihr könnt die Konsole nicht mehr regulär in den Warenkorb legen. Stattdessen könnt ihr rechts auf den Button „Einladung anfordern“ klicken. Auf diese Art könnt ihr das Angebot bei Amazon anfragen und bekommt bei Verfügbarkeit eine E-Mail zugeschickt. Vermutlich sollen durch den Prozess Scalper daran gehindert werden, mehrere Konsolen gleichzeitig aufzukaufen. Eine Garantie auf das Angebot erhaltet ihr dadurch allerdings natürlich auch nicht.

Hier geht’s zum PS5-Bundle bei Amazon!

Die PS5 auch über Sonys Online-Shop PlayStation Direct angeboten – allerdings ist sie dort aktuell ebenfalls vergriffen. Es kann aber nicht schaden, ein Auge auf die Website zu haben.

Hier geht's zu PlayStation Direct!

PS5: Sony hebt den Preis der Konsole an

Sony hat am 25. August 2022 bekannt gegeben, dass der Preis der PS5 in Europa um 50 Euro angehoben werden soll. Als Begründung gab das Unternehmen hohe Inflationsraten an. In der Folge kostet die PS5 All Digital Version demnach 449,99 Euro, während die PS5 mit 4K-Disc-Laufwerk 549,99 Euro kosten wird. (Quelle: PlayStation)

PS5 kaufen: Verfügbarkeit und Preis im Überblick

Es ist noch immer schwierig, eine PlayStation 5 zu bestellen. Immerhin aber bieten namhafte Online-Shops immer wieder kleine Kontingente der begehrten Konsole zum Kauf an.

Eine gute Neuigkeit: Viele Händler bieten zurzeit bevorzugt Bestellungen per Click&Collect an, sprich: ihr bestellt die Konsole online, müsst diese dann allerdings vor Ort im jeweiligen Geschäft abholen. Das hat den Vorteil, dass Reseller nicht in großem Maße zuschlagen können.

Nach wie vor gilt: Ihr müsst folgende Händlerseiten genau im Blick behalten und schnell sein, sobald die PS5 in den Shops verfügbar ist. Die Online-Shops von Amazon und Otto leiten euch gegebenenfalls automatisch auf andere verfügbare PS5-Produkte weiter, sollte die Konsole zurzeit nicht lieferbar sein.

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 549,99 Euro:

PlayStation 5 All Digital Edition für 449,99 Euro:

PS5 im Handy- und Strom-Tarif bestellen

Allein ist die PlayStation 5 aktuell also nur schwierig zu bekommen. Allerdings könnt ihr euch die Konsole zumindest hin und wieder in bestimmten Tarif-Bundles sichern – darunter ein Mobilfunk-Tarif von Mobilcom-Debitel und ein Strom-Tarif von Yello:

PS5-Bundles bestellen: "PlayStation 5"-Pakete für Gamer

Die PS5 wurde bei einigen Händlern auch bereits als Bundle angeboten. Bisher gab es zum Beispiel bei MediaMarkt und Saturn jeweils Bundles mit Assassin's Creed: Valhalla, Horizon Forbidden West oder Spider-Man: Miles Morales. Dieses Vorgehen ergibt für die Händler Sinn, da sie somit direkt weitere Artikel zusammen mit der PS5 verkaufen können. Aktuell sind diese jedoch leider ebenfalls ausverkauft.

PlayStation 5 kaufen: Zubehör für die "Next Gen"-Konsole

Um das Beste aus eurer PS5 herauszuholen, benötigt ihr entsprechendes Zubehör – dazu gehören der DualSense-Controller, die HD-Kamera, Controller-Ladestation, Fernbedienung, das Headset und ein entsprechender Fernseher. Allerdings sind einige Zubehörartikel aktuell leider ebenfalls bei vielen Händlern vergriffen.

In unserem Video zeigen wir euch die besten Zubehörartikel für die PS5:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren Infos rund um die PlayStation 5.

