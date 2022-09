The Witcher 4: 7 Punkte, bei denen der RPG-Nachfolger nachbessern muss

Auch der RPG-Meilenstein The Witcher 3 hatte Schwächen. Im vierten Teil muss nachgebessert werden. (Bildquelle: CD Projekt Red)

Bis zum Release von The Witcher 4 wird noch einige Zeit vergehen. In der Zwischenzeit können wir aber schon einmal einen Wunschzettel für CD Projekt Red aufsetzen. Was muss der Nachfolger von The Witcher 3 besser machen? Wir haben euch diese Frage gestellt und folgende Antworten erhalten.

Eure Wünsche für The Witcher 4

Seit März 2022 wissen wir ganz offiziell – es befindet sich ein weiterer Teil der The-Witcher-Reihe bei CD Projekt Red in Entwicklung. Laut der Pressemitteilung des polnischen Studios wird das Spiel der Beginn einer komplett neuen Saga sein und mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Viel mehr wissen wir noch nicht über den nächsten Blockbuster von CD Projekt Red.

Grund genug, uns zumindest schon mal auszumalen, wie The Witcher 4 auszusehen hat. Denn, sind wir mal ehrlich, The Witcher 3: Wild Hunt war zwar ein echter Meilenstein in der Welt der Rollenspiele, hatte aber dennoch ein paar signifikante Probleme, die sich nicht so leicht unter den Teppich kehren lassen.

Deshalb haben wir euch via Facebook gefragt, was eurer Meinung nach beim Nachfolger im Vergleich zum dritten Teil noch besser werden muss – und ihr habt uns in den Kommentaren geantwortet und zahlreiche Vorschläge unterbreitet. Zusätzlich haben wir auch innerhalb der Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und uns überlegt, was wir uns von The Witcher 4 wünschen würden.

Eure und unsere Ideen haben wir dann zusammengetragen und daraus 7 Punkte herausdestilliert, von denen sowohl wir als auch ihr hoffen, dass sie im Nachfolger verbessert werden:

The Witcher 3 ist inzwischen 7 Jahre alt

Am 18. Mai 2015 erschien The Witcher 3: Wild Hunt für PC, Xbox One und PS4. Seitdem sind 7 Jahre vergangen – und trotzdem erfreut sich das Rollenspiel auch heute noch großer Beliebtheit und ist ein ähnlicher RPG-Dauerbrenner wie Skyrim.

Für Fans gibt es auch gute Nachrichten: Die Next-Gen-Version von Geralts großem Abenteuer soll im vierten Quartal 2022 endlich erscheinen und neben einer schickeren Grafik auch einige neue Inhalte bieten. Wir sind gespannt, ob die überarbeitete Version die Fans erneut vor den Bildschirm locken kann.