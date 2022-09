FIFA 23: Fans befürchten, dass EA alten Fehler wiederholt

FIFA 23: Community diskutiert über das Spieltempo. (Bildquelle: EA)

Durch den Vorabzugriff kann sich die Community bereits vor dem Release in FIFA 23 austoben. Die ersten Reaktionen der Fans zum Gameplay sind überwiegend positiv, aber viele befürchten, dass EA das Spiel schon bald mit einem Patch verschlimmbessern könnte.

Die aktuellen Diskussionen in der FIFA-23-Community werden vielen Fans der Reihe bekannt vorkommen: Ist die Gameplay-Geschwindigkeit im neuen FIFA zu langsam? Zu schnell? Gerade richtig? Während die Mehrheit auf Reddit das aktuelle Spieltempo gutheißt, gab es ebenfalls bereits lautstarke Kritik aus der Profi-Ecke und Fans befürchten nun, dass EA wieder einmal an der falschen Stelle die Schrauben anziehen wird.

FIFA 23: Langsameres Spieltempo gefällt Fans

Im FIFA Subreddit hat sich eine leidenschaftliche Diskussion um einen Tweet von Twitter-User und FIFA-Profi Spencer alias Huge_Gorilla entfacht. In wenigen Worten gibt Spencer darin sein Urteil zu FIFA 23 ab – es sei (zu) langsam.

Viele Reddit-User teilen diese Meinung im Kommentarbereich darunter jedoch überhaupt nicht. Das neue Spieltempo ist für zahlreiche Fans eine Verbesserung, die es als realistisch loben. Allerdings befürchtet die Community, dass EA am Ende den Profis und Kritikern Gehör schenkt und die Gameplay-Geschwindigkeit in einem Patch auf Arcade-Level anheben wird.

Dies wäre schließlich nicht das erste Mal, das dies geschehen würde. Bereits in den vergangenen Jahren hat EA nach dem Release an FIFA herumgebastelt und dabei keinesfalls immer ins Schwarze getroffen.

„Ich finde das Gameplay eigentlich ehrlich gesagt richtig gut. Passen fühlt sich gut an und der Spiel-Fluss auch.“ ( Reddit-User ChocolateThunder201 )

) „Jedes Jahr ist es der gleiche Mist. Spiel sieht gut aus, läuft glatt und ist in den ersten Wochen realistischer. Dann beschweren sich diese Clowns, EA releast 2 bis 3 überstürzte Updates und FIFA wird wieder zum Renn-Simulator mit Fußballspielern (...).“ ( Reddit-User gallantmondukemon )

) „Ich hab damals schon FIFA 18 deswegen aufgegeben ... Spiel war bemerkenswert vor dem ersten Patch, alles lief glatt, Spieler wie Kroos, Isco, Modric waren tatsächlich nutzbar, aber nach dem Patch kam das assistierte Verteidigen und Schnelligkeit war wieder das Nonplusultra.“ (Reddit-User heckojuice)

Wie wird EA auf FIFA-Diskussionen reagieren?

Ob EA mit den ersten Patches dieses Mal wieder in die falsche Richtung korrigiert, wird sich nach dem Release zeigen müssen – offiziell erscheint das Spiel schließlich erst am 30. September. Wenn ihr FIFA 23 vorher bereits ausprobieren wollt, zeigen wir euch in unserem Übersichtsartikel, wie ihr euch den Vorabzugriff auf das Spiel sichern könnt.