Vorfreude auf Hogwarts Legacy: Fan erschafft eigene Version des RPGs

Fast alle Potterheads fiebern dem Release von Hogwarts Legacy entgegen. Jetzt kann die Vorfreude weiter angefeuert werden. Denn ein YouTuber und Fan hat einfach seine eigene Version des Rollenspiels in der Unity-Engine angefertigt. In einem YouTube-Video zeigt er stolz sein „Henwards Legacy“.

Fan erschafft eigene Demo zu Hogwarts Legacy

Nachdem Warner Bros. und Avalanche Software den Release von Hogwarts Legacy auf Februar 2023 verschoben haben, müssen sich Fans nun noch etwas länger für das Open-World-RPG gedulden.

Doch die Wartezeit kann mit dem Blick auf Projekte wie dem von YouTuber Arnie überbrückt werden.

Arnie hat in der Vergangenheit Mods für diverse Spiele wie Die Sims 4 angefertigt und möchte sich nun größeren Fischen zuwenden. Seinen Lernprozess in der Unity-Engine hält er dabei in einer Videoreihe auf YouTube fest und nennt sie Game Dev Adventure.

In seinem ersten Vorhaben widmet er sich einer Demo zu Hogwarts Legacy – oder wie er sein Game nennt – Henwards Legacy.

Zu allererst macht Arnie deutlich, dass er in keinerlei Verbindung zu Wizarding World oder Warner Bros. steht und nur seinen Lernprozess dokumentieren möchte.

Im ersten Schritt macht er sich daran, die offene Welt zu kreieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei natürlich auf dem Schloss von Hogwarts. Bei der grafischen Ausarbeitung nimmt es Arnie auch nicht so genau, denn in seiner Version legt er bei den Texturen nicht so viel Wert auf Realismus. Das richtige Licht ist seiner Meinung nach der wichtigste visuelle Effekt, der Welten authentischer macht.

Damit Figuren in seiner erschaffenen Welt auch wirklich zu Zaubernden werden, ist es als nächstes wichtig, entsprechendes Gameplay und die Zauber ins Game zu bringen. Arnie erschafft bekannte Zaubersprüche aus den Harry-Potter-Filmen. Darunter Lumos, Wingardium Leviosa und sogar Avada Kedavra.

Wenn ihr das fertige Gameplay und eine kleine Storyline mit Quests selbst sehen wollt, solltet ihr euch das YouTube-Video von Arnie anschauen:

Wird es die Hogwarts-Legacy-Demo zum selber Spielen geben?

Wenn ihn nun auch schon verfrüht durch die von Arnie erschaffene Welt von Hogwarts Legacy streifen wollt, müssen wir euch enttäuschen. Das Projekt dient nur seiner Entwicklungsreise und wird nicht als spielbare Version veröffentlicht.

Auch wenn Henwards Legacy sich qualitativ wahrscheinlich meilenweit vom Original unterscheiden wird, ist dieses Ein-Mann-Projekt wirklich beeindruckend.

Bis ihr euch selber in Hogwarts Legacy austoben dürft, wird noch eine Weile verstreichen. Das Rollenspiel erscheint voraussichtlich am 10. Februar 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.

