Elden Ring bis Dark Souls: 13 Geheimnisse, die selbst Hardcore-Fans gruseln

Was verbirgt sich hinter dem Waisenknaben von Kos? Die kurze Antwort? Absolutes Albtraummaterial. Bildquelle: Bandai Namco Entertainment.

Warnung: Die folgenden Inhalte sind für Spieler zwischen 0 und 100 Jahren sehr verstörend und vermutlich nicht geeignet. Wir haben mit Experte Stefan Fuchs die schlimmsten Geheimnisse in Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring ausgegraben.

Die verstörendsten Geheimnisse aus Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring

„Das Schöne oder eher Furchtbare an From-Software-Spielen ist, dass wenn man verstörende Geheimnisse sucht, nie fertig ist. Und immer wenn man denkt, es könnte nicht noch schlimmer werden, doch, das wird es“, erklärt uns Experte und YouTuber Stefan Fuchs.

Wir waren mit ihm in den tiefsten Tiefen der Soulsspiele und begutachten nun unsere blutige, neblige und teilweise komische Laute von sich gebende Beute. In der folgenden Bilderstrecke dürft ihr erfahren, was ihr niemals über Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring erfahren wolltet.

TRIGGER- und SPOILER-WARNUNG: In der folgenden Bilderstrecke werden Szenen und Begebenheiten aus diversen Spiele von From Software erklärt, die ihr erst im Laufe der Handlung selbst herausfinden könnt. Darüberhinaus sind einige der darin enthaltenen Geschichten wirklich starker Tobak – und sind eventuell nicht für jeden geeignet.

Ein Waisenkind, ein Spinnenherrscher, ein verfluchter General – die From-Software-Spiele haben womöglich mehr verstörende Geheimnisse als Spielertode. Das wirklich Verstörende daran: Wir kennen sie noch nicht alle. Zwingt uns nicht, weiterzugraben!