8 fürchterlich schlechte Steam-Spiele, um die ihr besser einen Bogen macht

Diese Spiele auf Steam sind einfach nur peinlich. (Bildquelle: Seattletek)

Von all den Spielen auf Steam können folgende Exemplare nur mit ihrer Grauenhaftigkeit herausstechen. Die Wertungen der PC-Spieler sprechen Bände und bei einigen Games fragen wir uns einfach nur: Warum? Wir haben euch 8 dieser grottenschlechten Spiele herausgesucht, damit ihr nicht den Fehler begeht, sie zu spielen. Gern geschehen.

8 unglaublich schlechte Steam-Spiele

Es lässt sich kaum bestreiten, dass Steam eine wahre Fundgrupe für tolle Spiele ist. Seien es große AAA-Spiele oder kleine Indie-Projekte, Valves Plattform vereint sie alle und bringt sie unter die Massen. In den dunkelsten Ecken des Shops gibt es jedoch auch Spiele, die besser nicht mehr verkauft werden sollten.

Einige wenige Steam-User haben trotzdem in den sauren Apfel gebissen und sie ausprobiert. In ihren Rezensionen finden sich wertvolle Warnungen und manchmal spannende Geschichten über unfähige Entwickler. Wir haben acht dieser Totalausfälle in einer Bilderstrecke gesammelt, damit ihr sofort wisst, um welche Spiele ihr besser einen weiten Bogen machen solltet.

In unserer Bilderstrecke haben wir für euch 8 unfassbar schlechte Steam-Spiele gesammelt. Kennt ihr weitere schreckliche Spiele auf der Plattform, die einfach nur peinlich sind?