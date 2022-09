Nintendo Switch: Mega-Rabatt katapultiert Puzzle-Abenteuer in die Charts

Down in Bermuda: Launch-Trailer für die Nintendo Switch

Im Nintendo-Switch-Store macht ein niedliches Abenteuer dank eines Riesen-Rabatts auf sich aufmerksam. Das Spiel Down in Bermuda ist derzeit um satte 95 Prozent reduziert und somit schon für weniger als einen Euro verfügbar.

Das niedliche Puzzle-Spiel Down in Bermuda hat sich aktuell auf den zwölften Platz der Verkaufs-Charts im Nintendo-Switch-Store vorgeschoben. Dank eines mächtigen Rabatts ist das Inselabenteuer schon für unter einem Euro zu haben, was offensichtlich viele Spieler zum Kauf anregt.

Down in Bermuda: Abenteuer nach Flugzeugabsturz auf der Switch

In Down in Bermuda schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers, dessen Flugzeug im Bermuda-Dreieck abstürzt. Ihr findet euch von dort an auf einer mysteriösen Insel wieder und müsst zahlreiche Rätsel lösen sowie geheimnisvolle Kreaturen besiegen, um einen Weg zurück nach Hause zu finden.

Im Nintendo-Switch-Store hat sich das charmante Indie-Spiel derzeit den zwölften Platz gesichert – für Rätsel-Fans hat das Abenteuer einige spannende Herausforderungen zu bieten, aber dank des Mega-Rabatts ist das Spiel ganz klar auch für unerfahrene Knobler interessant.

Hier geht's zu Down in Bermuda im Nintendo-Switch-Store!

Nintendo-Store: Mario, Minecraft & mehr in den Charts

Knapp hinter Down in Bermuda hat sich in den Switch-Charts mit Tools Up ein weiteres stark reduziertes Spiel bei den beliebtesten Games eingereiht – das wilde Renovierspiel ist derzeit von 19,99 Euro auf 1,99 Euro heruntergesetzt und auf einem respektablen Platz 13 zu finden. Damit steht es noch vor Mario Strikers: Battle League Football.

Weiter oben haben sich in den Top 10 im Nintendo-Store dagegen größere Namen versammelt: Platz 1 sichert sich Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Platz 2 und 3 werden von Nintendo Switch Sports und der Portal Begleiterkollektion eingenommen. Minecraft schnappt sich Rang 4.

(Quelle: Nintendo)

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 11 weitere Geheimtipps für die Nintendo Switch vor: