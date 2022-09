Genshin Impact: Entwickler veröffentlicht die verrücktesten Spieler-Rekorde

Genshin Impact: Hardcore-Fans knacken Rekorde. (Bildquelle: miHoYo)

Genshin Impact hat Millionen von Fans, die viel Zeit und Energie in das Spiel stecken. Nun gibt Entwickler miHoYo ein paar Infos dazu heraus, welche krassen Rekorde Spieler und Spielerinnen geknackt haben.

Genshin Impact: Spieler verzockt 338 Tage

Wie viel Mora habt ihr eigentlich bisher in Genshin Impact angespart? Egal wie viel es ist, ihr seid sicherlich weit entfernt vom reichsten Spieler im Game.

In einer neuen Ausgabe des Newsletters Teyvat Times veröffentlicht der Entwickler des Spiels ein paar interessante Statistiken. Diese beziehen sich auf das gesamte letzte Jahr, also seit September 2021, und gelten international.

Demnach hat der reichste Spieler seit September letzten Jahres ganze 614.680.333 Mora zusammenbekommen. Und auch der hingebungsvollste Spieler bekommt eine Erwähnung. Tatsächlich hat es jemand geschafft auf 8.124 Ingame-Stunden zu kommen. Das sind umgerechnet knapp 338 von 365 Tagen. (Quelle: PC Gamer)

Der gefährlichste Genshin-Boss

Auch zum Kampf und den Bossen im Spiel gibt es einige Statistiken, die vermutlich gar nicht mal so überraschend sind für erfahrene Spieler. Denn der Boss, der die meisten Abenteurer fertiggemacht hat, ist der Drache Azhdaha.

Unter Spielern galt er schon vorher als einer der schwersten wöchentlichen Bosse im Spiel. Die Statistik zementiert diesen Titel nun.

Mehr Rekorde in Küchenkunst und Holzfällerei

Auch in anderen Kategorien wurden die hingebungsvollsten Fans ermittelt, so wie dem Kochen und dem Holzhacken. Demnach hat der Spieler mit dem Titel "King of the Kitchen" ganze 177.256 Gerichte gekocht. Ein anderer Spieler hat es wiederum vollbracht, 206.641 Stück Holz zu hacken. Und ein weiterer Spieler hat tatsächlich 34.059 Fische gefangen.

Auch der Community-Held wurde gekührt. Es gibt nämlich einen Spieler, der im verganegenen Jahr sage und schreibe 9.658 anderen Spielern geholfen hat.

Ihr braucht Hilfe dabei Schwelle roter Sande freizuschalten? Dann könnte euch dieses Video weiterhelfen: