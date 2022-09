Need for Speed: Heat Bunte Lichter im Launch-Trailer

Wer die ganze Zeit schon Need for Speed Heat auf seiner Steam-Wunschliste hat, kann jetzt zuschlagen. Das Racing-Game ist gerade um stolze 95 Prozent reduziert. Statt 69,99 Euro werden aktuell nur 3,50 Euro fällig. Spielszenen gibt es im oben eingebundenen Launch-Trailer zu sehen.

Need for Speed auf Steam: Rennspiel um 95 Prozent reduziert

Rabattaktionen auf Steam gibt es zwar wie Sand am Meer, doch um 95 Prozent werden Spiele nur in den seltensten Fällen reduziert. Need for Speed Heat ist jedoch die Ausnahme von der Regel. Der aktuelle Teil der beliebten Rennspielreihe wird gerade auf Steam für 3,50 Euro statt 69,99 Euro verkauft.

Need for Speed Heat bei Steam anschauen

Wer sich das Rennspiel zum Angebotspreis sichern möchte, muss zum Glück nicht direkt alles stehen und liegen lassen, zum heimischen PC hechten und Need for Speed Heat schnellstmöglich in den Einkaufswagen packen. Die Rabattaktion läuft noch bis zum 11. Oktober.

Etwas schneller hingegen müsst ihr sein, wenn ihr euch auch noch einen der DLCs kostenlos sichern möchtet. Bis zum 4. Oktober wird der „Schlüssel zur Karte“ gratis an alle Spieler verteilt. Dieser sorgt dafür, dass alle Sammelobjekte, Orte und Aktivitäten auf der Karte direkt angezeigt werden. Ein Muss für Completionists. Wer hingegen die Karte lieber alleine erkunden und ihre Geheimnisse entdecken will, sollte den DLC weiträumig umfahren.

Zum kostenlosen DLC von Need for Speed Heat

Für wen lohnt sich Need for Speed Heat?

Need for Speed Heat fährt zweigleisig. Tagsüber nehmt ihr an offiziellen Wettbewerben teil, um ordentlich Preisgeld einzusacken, nachts rast ihr mit euren getunten Boliden durch die Straßen der Stadt und liefert euch illegale Wettrennen, um eure Reputation zu steigern und höhere Fahrerstufen zu erreichen.

Knapp bei Kasse in Need for Speed Heat? Wir zeigen euch, wie ihr euren Kontostand binnen kürzester Zeit in die Höhe schnellen lasst:

Seid ihr nachts unterwegs, müsst ihr euch übrigens nicht nur mit anderen Rennfahrern messen, auch die Polizei hat es auf euch abgesehen und nimmt die Verfolgung auf, wenn ihr bei euren nächtlichen Touren zu sehr aufs Gas geht.

Auch Tuning-Freunde kommen bei Need for Speed Heat wieder auf ihre Kosten. Neben Änderungen am Lack dürft ihr die Karosserie eures PS-Monsters mit allerlei Anbauteilen verschönern und verändern.

Im spieletipps-Test konnte Need for Speed Heat 2019 eine solide Wertung von 81 Punkten einheimsen. Das Fazit unseres Rennspiel-Experten Thomas Stuchlik: