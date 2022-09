Steam-Sales: Valve verrät Termine, an denen ihr richtig sparen könnt

Valve hat die Termine für die nächsten Steam-Sales verraten. (Bildquelle: Valve / Deagreez, Getty Images)

Die massiven Steam-Sales sind für PC-Spieler immer ein Highlight, denn die Flut an Angeboten ist traditionell riesig. Jetzt hat Valve bekannt gegeben, wann ihr euch das nächste Mal auf fette Rabatte auf Steam freuen könnt – diese Termine solltet ihr euch im Kalender schon einmal vormerken.

Valve hat die nächsten Termine für die drei kommenden Steam-Sales bekannt gegeben. Das Unternehmen hat angekündigt, wann die Herbst-, Winter- und Frühlings-Aktionen starten werden. Letztere wird den bisherigen Lunar New Year Sale ersetzen.

Steam-Sale: Das sind die nächsten Termine

Als Nächstes könnt ihr euch bei Steam auf den Herbst-Sale freuen – dieser wird vom 22. bis zum 29. November stattfinden und somit praktischerweise den Black Friday mit einschließen.

Der Winter-Sale wird im Steam-Shop vom 22. Dezember bis zum 5. Januar stattfinden. Rund um Weihnachten und Neujahr solltet ihr also keine Schwierigkeiten haben, starke Gaming-Deals ausfindig zu machen.

Im Anschluss daran wird es bis zum 16. März dauern, bis der Frühlings-Sale beginnt. Die Schnäppchen-Aktion ersetzt den bisherigen Luna New Year Sale und läuft bis zum 23. März.

(Quelle: Steam)

Steam: Angebote auch abseits von Sale-Aktionen

Natürlich lohnt es sich, auch abseits von großen Sale-Events einen Blick auf Steams Bestseller zu haben, schließlich landen auch zwischendurch immer wieder einzelne Deals auf der Plattform, die sich lohnen.

Aktuell könnt ihr zum Beispiel Need for Speed: Heat für 3,50 Euro statt 69,99 Euro schnappen – das Rennspiel ist somit um 95 Prozent reduziert. Wenn ihr stattdessen lieber an einem komplexen Strategie-Hit interessiert seid, könnt ihr euch stattdessen aber auch Hearts of Iron 4 schnappen. Die Zweiter-Weltkriegssimulation ist um 75 Prozent reduziert und kostet derzeit nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro.

Manche Spiele auf Steam sind ganz schön gewöhnungsbedürftig: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Games, die so schlecht sind, dass sie schon wieder Spaß machen: