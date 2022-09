Disney Dreamlight Valley kostenlos spielen? Das ist über die Free-to-Play-Phase bekannt

Wann tanzt die Free-to-Play-Version für Disney Dreamlight Valley an? (Bildquelle: Gameloft)

Eine der brennendsten Fragen für Interessierte an Disney Dreamlight Valley dreht sich um den Zeitpunkt, ab dem das Adventure kostenlos spielbar ist. Zurzeit könnt ihr nur mit einer kostenpflichtigen Version im magischen Tal umherstreunen. Was sagt Entwickler Gameloft zum Zeitraum der Early-Access-Phase? Wir haben es uns einmal genau angeschaut.

Disney Dreamlight Valley: Mit dem Founders Pack jetzt durchstarten

Aktuell tummeln sich viele Spieler auf allen erdenklichen Plattformen im Disney Dreamlight Valley. Sie erledigen Quests, lernen die Bewohner kennen oder farmen ordentlich Ressourcen.

Um aktuell Zugang zur Early-Access-Phase der besonderen Simulation zu bekommen, müsst ihr Besitzer des Founders Pack sein. Dieses könnt ihr auf dem PC via Epic Games oder Steam erwerben, oder in den Online-Shops von Xbox, PlayStation oder der Switch finden.

Zusätzlich können Abonnenten des Xbox Game Pass ohne Zusatzkosten auf das Spiel zugreifen. Schaut euch die einmonatige Mitgliedschaft bei Amazon an:

Doch wann wird Disney Dreamlight Valley eigentlich Free to Play?

Mit der Ankündigung von Disney Dreamlight Valley haben die Entwickler von Gameloft verraten, dass die Vollversion als Free-to-Play-Game erhältlich sein wird.

Einen genauen Release-Termin haben sie nicht genannt. Selbst eine Eingrenzung des Zeitraums ist noch nicht gegeben. Die einzige Information, die bis jetzt erhältlich ist, ist das Jahr 2023.

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Disney Dreamlight Valley im Sommer oder Herbst 2023 endgültig veröffentlicht und damit kostenlos spielbar sein wird.

Die meisten Games peilen einen Early-Access-Zeitraum von ungefähr einem Jahr an. Sollte sich die Entwicklung nicht durch etwaige Schwierigkeiten verlängern, sieht ein Release im September 2023 realistisch aus. Das ist aber keine Garantie.

Wird es auf nach offiziellem Release kostenlose Inhalts-Updates geben?

Im Verlauf der Early-Access-Phase werden dem Spiel kontinuierlich neue Inhalte zugefügt und der Umfang damit erweitert.

In einem FAQ auf der offiziellen Homepage von Disney Dreamlight Valley verrät Entwickler Gameloft aber, dass auch mit dem Free-to-Play-Modell weiterhin regelmäßige kostenlose Updates aufgespielt werden.

Darunter auch neue Charaktere und Story-Inhalte. Ob umfangreiche Erweiterungen in Form von DLCs kostenpflichtig angeboten werden, ist noch nicht klar.

