Skyrim-Vorgänger wird aufgemöbelt: Community feiert Fan-Remake von Oblivion

Mit Skyblivion hauchen Fans The Elder Scrolls 4 neues Leben ein. (Bildquelle: YouTube/Rebelzize)

Die leidenschaftliche Community von The Elder Scrolls beweist immer wieder, wie sehr ihnen die Teile der Rollenspiel-Reihe am Herzen liegen. Im aufwendigen Projekt Skyblivion erschaffen Fans ein Remake vom Klassiker Oblivion. Das Ergebnis sieht bis jetzt so gut aus, dass es sogar Liebling Skyrim Konkurrenz machen könnte.

Der Skyrim-Vorgänger sah noch nie so gut aus

16 Jahre nach dem Release von The Elder Scrolls 4: Oblivion arbeiten Fans daran, das Rollenspiel neu herzurichten. Dafür verwenden sie die Engine von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Jetzt zeigen die Fans in einem neuen Entwickler-Tagebuch den Fortschritt von Skyblivion. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, übertreffen die Ergebnisse das Original deutlich.

Das Video behandelt zunächst die überarbeiteten Goblins, die überall in Oblivion zu finden sind. Die Fans haben hier nicht nur ihre Texturen überarbeitet. Die Ausrüstung der Goblins zeigt jetzt zusätzlich an, wie sie sich im Kampf verhalten werden. Darüber hinaus wird es in dem neuen Cyrodiil sieben verschiedene Goblin-Stämme geben, die an Tattoos und Hautfarbe zu erkennen sind.

Skyblivion: Entwickler zeigen die Stadt Bruma

Ein Highlight von Oblivion und Skyrim sind die mächtigen Daedra-Artefakte. Auch in Skyblivion werden sie wieder vertreten sein. Die Entwickler haben ihnen einzigartige Designs und sogar besondere Spezialattacken spendiert.

Für etwas Skyrim-Nostalgie zeigen euch die Entwickler zuletzt auch die Stadt Bruma an der Grenze zu Himmelsrand. Wichtige Bauwerke wie die Kathedrale und der Palast der Gräfin wurden originalgetreu nachbildet und auch die Gildenhäuser dürfen natürlich nicht fehlen.

Die Szenen machen Laune, sich sofort in das verbesserte Rollenspiel zu stürzen. Leider gibt es immer noch viel zu tun, bis Skyblivion für alle spielbar wird. Für mehr Informationen könnt ihr gerne die Website des Projekts besuchen. Die Entwickler suchen außerdem immer nach neuen Helfern mit Programmier-Erfahrung. (Quelle: Skyblivion)