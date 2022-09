Statt 19,98 Euro jetzt kostenlos: Epic verschenkt rasante Action im Doppelpack

Epic verschenkt in dieser Woche wieder zwei Spiele auf einen Streich! (Bild: The Drone Racing League / Getty Images – photosynthesis)

Epic verteilt mal wieder Geschenke. Gleich zwei PC-Spiele können sich Nutzer des Epic Games Store diese Woche kostenlos sichern. Der Gesamtwert liegt dabei bei rund 20 Euro. Wir verraten euch, welche Games ihr in den kommenden Tagen abstauben könnt.

Die aktuellen Gratis-Inhalte bei Epic Games

Nachdem in der letzten Woche mit ARK: Survival Evolved ein echter Survival-Kracher verschenkt wurde, setzt Epic in dieser Woche auf 2D- und Racing-Action. Das sind die beiden Spiele, die es bis zum 6. Oktober 2022 kostenlos gibt:

Runbow Launch-Trailer

Mit Runbow gibt es ein nettes Game für eure nächste Party abzustauben. Bis zu neun Spieler liefern sich zeitgleich im 2D-Plattformer ein Wettrennen und müssen bei ihrem Weg durch die Level zahlreichen Hindernissen ausweichen.

Der Action-Plattformer erschien ursprünglich bereits 2015 für die Wii U und konnte damals ordentliche Wertungen einheimsen – sowohl von den Kritikern als auch von den Spielern. Der Metascore liegt bei 82 von 100 Punkten, der User-Score immerhin bei 7,8 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Runbow im Epic Games Store anschauen

Drone Racing League Simulator – offizieller Trailer

Noch rasanter wird es im Drone Racing Simulator. Hier ist der Name Programm. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine kleine Drohne und müsst so schnell wie möglich verschiedene Kurse abfliegen und dabei das eine oder andere waghalsige Manöver aus dem Controller schütteln, wenn ihr Bestzeiten erreichen wollt.

Auf Steam fällt das Feedback der Spieler sehr positiv aus. 84 Prozent empfehlen die Racing-Simulation weiter. Was Spieler jedoch beachten sollten: Zum Zocken wird zwingend ein Controller benötigt (bei Amazon anschauen).

The Drone Racing League Simulator im Epic Games Store anschauen

Das gibt es als Nächstes kostenlos bei Epic

Und was gibt es danach abzustauben? Epic hat bereits verraten, worauf sich alle Spieler freuen können. Ab dem 6. Oktober 2022 um 17 Uhr gibt es die folgenden zwei Games gratis:

Rising Hell – offizieller Trailer

In Rising Hell sind schnelle Reflexe und eine gute Übersicht gefragt. Der knackige vertikale Plattformer im Pixellook setzt nämlich auf Rogue-Lite-Elemente und eine recht hohe Spielgeschwindigkeit. Dazu gibt es satte Heavy-Metal-Klänge, die zur Untermalung eurer Schnetzel-Orgie durch die Hölle dienen.

Achja, Bosskämpfe gibt es natürlich auch. Bei den Steam-Spielern kommt Rising Hell auf jeden Fall außerordentlich gut an. 91 Prozent geben eine positive Wertung ab. Für Genre-Fans scheint sich also ein Blick zu lohnen.

Rising Hell im Epic Games Store anschauen

Slain: Back from Hell – Launch-Trailer

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Slain: Back From Hell. Auch hier geht es in feinster 2D-Action-Plattformer-Manier darum, euch durch die Unterwelt zu kloppen. Eure Aufgabe ist es, insgesamt 6 Overlords zu finden und sie auszuschalten.

Auf Steam empfehlen 72 Prozent der Spieler den Action-Indie-Hit weiter, der Userscore auf Metacritic liegt derweil bei robusten 8,1 von 10 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic).

Slain: Back From Hell im Epic Games Store anschauen

Die beiden Spiele könnt ihr euch ab dem 6. Oktober bis zum 13. Oktober 2022 kostenlos im Epic Games Store sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.