Nintendo-Switch-Highlight: Düsteres Kult-Spiel jetzt um 90 Prozent reduziert

Nintendo Switch: Sichert euch Kult-Spiel jetzt zum Top-Preis. (Bildquelle: spieletipps)

Der Nintendo-eShop bietet euch aktuell ein ganz besonders Schnäppchen an: Ein düsterer Kult-Hit ist derzeit um satte 90 Prozent im Preis reduziert und schon für unter 2 Euro zu haben – kein Wunder also, dass das Spiel in die Top 20 der Verkaufscharts vorgedrungen ist.

Inside ist nach Limbo bereits der zweite Indie-Liebling des dänischen Studios Playdead – und zählt aktuell zu den 20 begehrtesten Spielen auf der Nintendo Switch. Ausschlaggebender Grund für das Comeback sechs Jahre nach dem Release ist zweifellos eine riesige Rabatt-Aktion: Das atmosphärisch-eindringliche Abenteuer ist derzeit im eShop um satte 90 Prozent reduziert.

Hier geht’s zu Inside im Nintendo eShop!

Inside: Auf der Switch aktuell um 90 Prozent reduziert

In dem Abenteuer Inside müsst ihr als kleiner Junge durch eine dystopische und oft dunkle Welt wandern, in der ihr Rätsel lösen und im Angesicht von zahlreichen verschiedenen Bedrohungen am Leben bleiben müsst. Dabei müsst ihr es mit einer ominösen Organisation aufnehmen, die andere Menschen per Gehirnwäsche kontrolliert.

Inside hat sich derzeit vier Jahre nach dem Switch-Release auf den 17. Rang der Nintendo-Charts vorgeschoben – nicht zuletzt sicherlich wegen des Mega-Rabatts, mit dem ihr euch das stimmungsvolle Spiel für nur 1,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen und somit satte 90 Prozent sparen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Inside an:

Inside von Playdead - Trailer 2016

Nintendos eShop: Große Hits in Bestseller-Charts

Während sich Inside in die Top 20 der Bestseller-Charts geschlichen hat, dominieren an der Spitze aktuell große Namen. Minecraft verpasst das Treppchen knapp und landet auf Platz 4, die Portal Begleiterkollektion, Nintendo Switch Sports und Mario + Rabbids: Kingdom Battle teilen die Plätze 3, 2 und 1 unter sich aus.

Ebenfalls beliebt sind Among Us (Platz 9), Cuphead: The Delicious Last Course (Platz 11) und Mario Strikers: Battle League Football (Platz 14).

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 geniale Switch-Spiele, die ihr dauerhaft für weniger als 25 Euro kaufen könnt: