Kunstschüsse in FIFA 23: Von solchen Treffern könnt ihr nur träumen

FIFA 23: Community feiert tolle Traumtore. (Bildquelle: EA)

FIFA 23 ist endlich da und direkt zum Release hagelt es bereits Traumtore. Spieler zeigen auf Reddit, welche Kunststücke ihnen schon gelungen sind – manche Buden sind dabei so spektakulär, dass ihr sie wohl nur schwer übertreffen könnt.

Scorpion-Kicks, Rabonas, Power-Shots und direkt verwandelte Ecken: FIFA 23 lässt euch ganz tief in der Trickkiste wühlen und bemerkenswerte Buden schießen. Auf Reddit zeigt die Community pünktlich zum Release, was in EAs neuer Fußball-Simulation so alles möglich ist.

FIFA 23: Traumtore ohne Ende

Die Reddit-Community von FIFA 23 präsentiert und zelebriert die erste Welle an Traumtoren, die Spielern teilweise noch vor dem offiziellen Release am 30. September gelungen sind.

Mehrere Spieler zeigen zum Beispiel, dass direkt verwandelte Ecken in FIFA 23 keine Seltenheit mehr sein müssen – zumindest wenn der gegnerische Torwart bei der Ausführung zu weit aus seinem Kasten kommt.

Ebenfalls äußerst beliebt ist der Power Shot: Das brandneue Feature ermöglicht es euch, besonders mächtige Schüsse abzugeben, wenn eure Gegner euch ein bisschen zu viel Zeit lassen. Traumtreffer aus der Distanz sind damit quasi vorprogrammiert.

Neben dem neuen Schuss-Feature, das weltweit für atemberaubende Tore sorgen wird, mangelt es in FIFA 23 aber auch nicht an den spektakulären Klassikern – wie zum Beispiel einer Rabona-Flanke und einem Scorpion-Kick, die ein Reddit-User kurzerhand zu einem großartigen Treffer kombiniert hat.

Patches & Updates: Was hat EA als Nächstes mit FIFA vor?

Während die Community zum Release von FIFA 23 das Leder nach Lust und Laune oben in den Winkel schweißt, sorgt aktuell noch die Spielgeschwindigkeit bei Fans für Diskussionen. Erfahrungsgemäß schraubt EA innerhalb der ersten Wochen mit Patches gerne an Gameplay-Details herum. Es bleibt zu hoffen, dass euch durch die Änderungen nicht die Chance auf spektakuläre Traumtore genommen wird.

