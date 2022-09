Verrückter als Minecraft: Riesiges Sci-Fi-Spiel lässt euch alles bauen, was ihr wollt

Dual Universe ist ein wahres Mammutprojekt, das etwas versucht, vor dem alle anderen Spiele bisher zurückgeschreckt sind – abgesehen vielleicht von Eve: Online. (Bildquelle: Novaquark)

Dual Universe lädt dazu ein, das Leben in einem fremden Universum zu verbringen. Mit einem Bausystem, das wirklich unendliche Möglichkeiten bietet, und nahezu absoluter Freiheit kann es eigentlich nur mit einem Mix aus Minecraft und Eve: Online verglichen werden.

Dual Universe beherbergt 8.000 Spieler in einem Universum

Mit Release am 27. September 2022 wird diese Zahl wahrscheinlich wachsen. Dual Universe unterscheidet sich strikt von allen anderen MMOs der Welt, abgesehen vielleicht von Eve Online. Das gesamte Spiel existiert auf einem gemeinsamen Server. Geht euer Kumpel in Dual Universe spazieren, könnt ihr ihn treffen, sobald ihr ebenfalls ins Spiel einsteigt. Hinter jedem Avatar steht eine echte Person; und alles, was diese Personen in Dual Universe verändern, bleibt für immer.

Das Konzept ist deswegen einzigartig, weil es bisher kein anderes Spiel geschafft hat, derart viele Spieler auf einem einzigen Server unterzubringen. Die Ausnahme ist natürlich Eve Online, das auch "Tabellenspiel" genannt wird, weil es all die vielen gleichzeitigen Personen nur mit geringem Grafikaufwand beherbergen kann. Dual Universe dagegen ist ein First-Person-Sci-Fi-Sandkasten, in dem ihr Planeten Schritt für Schritt begeht.

Wie das aussieht, seht ihr im offiziellen Trailer zu Dual Universe:

Dual Universe: Ein gemeinsames Universum

„Na schön“, mögt ihr denken, „und was ist jetzt so besonders daran?“ Ich will es euch erklären: Dual Universe hat keine Story, keine NPCs, keine vom Entwickler eingefügten Quests abgesehen von Tutorials. Trotzdem könnt ihr Fraktionen in Dual Universe beitreten, Kriege führen, Pirat werden, Händler sein – oder Fabrikchef oder Designer oder Programmierer oder CEO. Eure Arbeitgeber oder eure Arbeitsnehmer, je nachdem, sind andere Spieler.

Dual Universe ist kreativer als Minecraft und ihr könnt allen eure Kreationen zeigen

Dual Universe basiert grundlegend auf dem Block-Bausystem von Minecraft, nur, dass ihr eure "Blöcke" in jedwede Form bringt, die ihr euch vorstellen könnt. Ohne zu tief in die Details zu gehen, funktioniert Bauen in Dual Universe so: Ihr tragt ein Material von einem Planeten ab oder kauft es euch, bevor ihr es in absolut jede mögliche Form meißelt – rund, dreieckig, quadratisch oder freihand.

Ihr baut mit Voxels in Dual Universe und die dürft ihr so detailiert verändern, dass ihr auch Skulpturen per Hand meißeln könnt. (Bildquelle: Novaquark)

Was ihr abgebaut habt, hinterlässt ein Loch oder eine Delle für alle anderen Spieler in Dual Universe, für immer. Was ihr gebaut habt, können alle anderen Spieler sehen, für immer. Vorausgesetzt, sie finden den Ort, an dem ihr es abstellt.

Aber das ist nicht alles: Verbindet ihr eure Kreation mit festgelegten Bauteilen wie einen Antrieb und anderes, so könnt ihr damit fliegen: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein Raumschiff gebaut. (Es ist nicht so einfach, wie es klingt.) Mit diesem Raumschiff werdet ihr den Planeten ähnlich wie in No Man's Sky verlassen und auf einen anderen Himmelskörper fliegen können. Vielleicht gibt es dort wertvolleres Material? Aber passt auf Piraten auf, denn die können euer heißgeliebtes Raumschiff zerstören – zumindest, wenn ihr euch im PVP-Gebiet befindet.

Das verrückte Spielprinzip von Dual Universe

Das Herz von Dual Universe sind die Spieler. Wie bereits angedeutet, könnt ihr in Dual Universe alles bauen, was ihr wollt. Bereits in der Alpha und Beta des Spiels haben sich deshalb Spieler in Fraktionen zusammengeschlossen: Organisationen, die sich auf gewisse Dinge wie Materialabbau, Transport, Krieg und anderes konzentrieren.

Große Organisationen können mit ihren vielen Mitgliedern ganze Raumstationen bauen – allein ist das zwar auch möglich, aber wie lange würde das dauern? (Bildquelle: Novaquark)

Als neuer Spieler könnt ihr euch einer dieser Organisationen anschließen, Jobs von echten Menschen bekommen und mit Ingame-Geld bezahlt werden. Ihr könnt auch eine eigene Organisation gründen, mit anderen riesige Raumstationen bauen oder einen Freizeitpark eröffnen: Eurer Kreativität steht absolut nichts im Weg.

Die Wirtschaft in Dual Universe ist ebenfalls von Spielern gesteuert: Kauft ihr Material an einem der Händler-Panels, dann kauft ihr das von anderen Spielern. Oder ihr verkauft Dinge, die andere wollen: Raumschiffe, Designs, Rohmaterial, was auch immer. Ihr wollt Taxifahrer werden und anderen Spieler sicheren Transport anbieten? Ihr wollt Pirat werden und andere Spieler ausrauben? Es gibt kaum Regeln, abgesehen von wichtigen Grundfesten wie etwa Gebiete, die PvP erlauben, und friedliche Zonen.

Dual Universe erlaubt es euch schließlich, gemeinsam mit anderen euer ganz eigenes Sci-Fi-Imperium zu bauen. Hierzu sei gesagt, dass es sich um ein sehr zeitintensives Spiel handelt; eben eine Lebenssimulation in einem Science-Fiction-Universum, die euch Zeit, Kreativität und Arbeitswillen abverlangt. Andererseits könnt ihr auch einfach ins Spiel starten, ein paar Skulpturen bauen oder euer Eigenheim, und fertig. Oder ihr erkundet das Universum der Spieler und schreibt darüber ein Geschichtsbuch? Die Prämisse ist: Tut, was auch immer ihr wollt.

Dual Universe ist am 27. September 2022 in der Vollversion auf Steam erschienen. Bisher ist das Spiel nur auf dem PC spielbar, und das wird zunächst auch einmal so bleiben. Zudem wird Dual Universe im Moment über ein monatliches Abonnement der Spieler finanziert. Auf Steam gibt es aber eine kostenlose Demo, die ihr unbedingt nutzen solltet, um zu sehen, ob dieses Spiel etwas für euch ist.