Abgedreht: Kommender Anime-Hit handelt von Romanze mit einem Stuhl

Suzume's Locking Up: Offizieller Trailer

Your Name gilt als einer der besten Anime-Filme der vergangenen Jahre. Nun zeigt ein Trailer, worauf sich Fans beim Nachfolger gefasst machen können. Und dabei geht es um die romantische Beziehung zwischen einem Mädchen und einem Stuhl.

Neuer Anime-Blockbuster verwirrt Fans

Man kennt's: gerade erst hat man einen süßen Typen kennengelernt, doch plötzlich verwandelt er sich in einen Stuhl. Dieser etwas ungewöhnliche Ansatz an eine romantische Geschichte mag etwas bizarr klingen, ist aber tatsächlich die Prämisse des neuen Makoto-Shinkai-Films.

Der kürzlich veröffentlichte Trailer zu Suzume's Locking Up weckt damit schon jetzt die Neugierde der Fans – und erhitzt die Gemüter. Vor allem schreiben online aber viele Anime-Fans, dass sie nicht mit einer solch merkwürdigen Handlung gerechnet hätten:

"Typ verwandelt sich für die Hälfte des Films in einen Stuhl" war nicht, was ich erwartet hatte.

Und dem stimmen über 116.000 Twitter-User zu, wenn es nach den Likes geht. Der originale Tweet zum Trailer hat hingegen nur knapp 79.000 Likes eingeheimst.

Für wen könnte der Film interessant sein?

Nach Makoto Shinkais großem Durchbruch mit Your Name im Jahr 2016, folgte schon prompt die nächste Fantasy-Romanze. Obwohl Weathering With You aus dem Jahr 2019 seinem Vorgänger nicht ganz das Wasser reichen konnte, was seine Kritiken anging, gilt er trotzdem allgemein in der Anime-Community als ein durchaus guter Film.

Aufgrund seiner vorherigen Erfolge ist der Director mittlerweile zu einem echten Kult-Filmemacher geworden. Vermutlich wird also auch sein neuer Film ein echter Kassenschlager.

Ob Suzume's Locking Up die Kinogänger aber ebenso begeistern kann, bleibt abzuwarten. Im November wird der Film bereits in Japan ausgestrahlt, eine Lokalisierung hierzulande wird aber vermutlich noch bis 2023 auf sich warten lassen.